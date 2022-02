Tras haber realizado el juego más tardío en la historia del Tenis (4:54 am) el pasado 22 de febrero, la aventura del alemán Alexander Zverev en el Abierto Mexicano de Tenis 2022, acabó de forma abrupta luego de haber sido descalificado por la organización.

Alexander Zverev, quien era segundo cabeza de serie en este torneo fue descalificado del torneo realizado en Acapulco, Guerrero tras un ataque de rabia contra el juez.

"Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco", informó la organización en un comunicado.

Luego de finalizar el juego de dobles, el cual perdió junto a Marcelo Melo por marcador de 2-6, 6-4 y 6-10, el germano no soportó la situación y perdió la cabeza contra el juez.

Durante la despedida, Alexander Zverev golpeó la silla del juez al menos cuatro veces, una de esas ocurrió cerca de los pies del árbitro, además, le soltó algunas linduras.

Mientras sacaba su furia, el tenista fue ligeramente abucheado por los espectadores tras mostrar su actitud antideportiva.

En el tercer set, en el Tie break, el juez calificó una pelota como buena, hecho que reprobó el tenista alemán, quien le reclamó fuertemente que había salido.

La repetición mostró como la pelota golpeó la línea y el punto fue dado por bueno a sus rivales, Llooyd Glasspool y Harrri Heliövara, quienes se pusieron arriba por 9-6 y posteriormente terminaron por llevarse el partido.

Tras la finalización del partido, el alemán no pudo ocultar su coraje por haber sido eliminado del Abierto Mexicano de Tenis 2022.

Luego del bochornoso episodio, el alemán regaló la raqueta con la que atacó al juez y también estuvo unos minutos firmando autógrafos y posando para fotografías para los aficionados que estuvieron cerca de la cancha.

Tras la suspensión, Alexander Zverev dejará tierras mexicanas con un amargo sabor de boca; en el torneo de singles, su compatriota Peter Gojowczyk, clasificó directamente a los cuartos de final.

¡E S P E C T A C U L A R! ¡Qué partido acabamos de presenciar!



Son casi las 5 am y Zverev logró remontar, se aferró a llegar a la segunda ronda del #AMT2022 y logró imponerse ante Brooksby quien demostró un gran nivel.



🇺🇸 J. Brooksby 6 6 2

🇩🇪 A. Zverev (2) 3 7 6 pic.twitter.com/3WYYKdcbrC