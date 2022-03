Tras el despido de Santiago Solari como timonel de las Águilas del América, los elegidos para tomar su lugar comenzaron a soltarse en redes sociales, siendo Nicolás Larcamón uno de los más sonados.

Ante la creciente ola de rumores en torno a su futuro, el técnico del Club Puebla, en rueda de prensa, disipó todas las versiones periodísticas y recalcó que su única prioridad es pensar en el Torneo Clausura 2022.

"Sé que hay rumores, pero no. Lo que me importa es jugar instancias en mayo. Hoy me conecto con el presente, con mi equipo, y el futuro puede esperar".

Una vez aclarado el tema sobre su futuro en el banquillo de La Franja, entró en materia sobre el siguiente partido que sostendrá el conjunto camotero ante la Máquina Celeste del Cruz Azul.

En ese sentido, recordó lo especial que es el Estadio Azteca para los argentinos, esto, por la magia que tuvo Diego Armando Maradona (QEPD) durante México 86.

“La motivación es el presente que nos toca, seguir con la línea que venimos puntuando. El estadio (Azteca), sin duda tiene mucha historia, y más para nosotros los argentinos”.

La Franja visitará al nueve veces campeón de la Liga MX este sábado 5 de marzo en punto de las 21:00 horas. El Club Puebla buscará luchar por el liderato general que actualmente tiene los Tuzos del Pachuca.

Nicolás Larcamón, el nuevo objetivo entre los clubes

Desde su llegada a finales de 2020, el joven director técnico de La Franja ha sido refrescante para la baraja de timoneles en el futbol mexicano.

A lo largo de un año, Nicolás Larcamón ha logrado obtener un destacado rendimiento al Club Puebla con dos liguillas consecutivas y un tercer lugar general pese a ser la plantilla más modesta de la Liga MX.

En su gestión ha sacado provecho de cada uno de sus futbolistas, incluso, ha mantenido el buen nivel del equipo pese a ser desarmado cada seis meses.

Todas estas acciones han generado que el dos veces campeón del futbol mexicano se convierta en un cuadro animador y en este Torneo Clausura 2022, en protagonista, pues a mitad del campeonato se mantiene en la parte alta de la tabla general e invicto.

Nicolás Larcamón tiene contrato con el Club Puebla y tras su renovación de unos meses, el equipo que desee tener sus servicios implicaría el pago de una cláusula de rescisión que ronda el millón y medio de dólares.

De acuerdo con algunos medios deportivos, el Club América sería el más interesado en reclutar a Nicolás Larcamón, pero analizarán esta situación en el verano.