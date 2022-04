Alma Concepción es una atleta de kickboxing desde los 16 años y con una carrera por concluir en Ingeniería Mecatrónica; se le nota un poco nerviosa, pero con gran ilusión en los ojos.

El pasado sábado 2 de abril Alma Concepción se coronó dentro de las 135 libras, en el evento celebrado por la Liga Parabelum, un certamen de Artes Marciales Mixtas que arranca actividades en Puebla y que realizó su segunda fecha tras estrenarse en diciembre del 2021.

Ella, nunca imaginó estar ante su primer torneo de Artes Marciales Mixtas luego de tomar este deporte como una imposición, ya que comenzó a practicarlo a partir de una orden de su padre, quien la quería practicando “algo” y no llevando una vida sedentaria.

“Al principio me daba un poco de miedo, pero después le agarras cariño. Mi papá me obligó a esto porque no me quería sin hacer nada en la casa, pero al final se lo agradezco porque estoy enamorada de este deporte”, refirió.

Así como esta peleadora, “tenemos a otros que desean una oportunidad para demostrar lo fuerte que son y lo mucho que puede dar en esta disciplina que no es tan conocida”, expresó la organizadora del torneo, Fátima Zermeño.

Este evento comenzó como una idea entre alumnos y maestra, sin embargo, no ha sido fácil al no recibir apoyo de alguna empresa, asociación, marca e incluso del gobierno.

Fátima ha escuchado comentarios como: “no es un deporte para mujeres y que como tal debes de organízarlo tú con tus medios y eso va desde buscar el lugar para llevarlo a cabo, los peleadores, los premios; pero al final, fuimos por la segunda fecha y tenemos pensado hacer otras dos funciones más en el año, así que ahí va poco a poco, pues el objetivo es hacer una liga profesional y que los jóvenes comiencen a tener un lugar para que los vean, sobre todo para que combatan entre ellos, pero de manera profesional”.

A pesar de lo joven de la Liga, la misma ha sido capaz de reunir a estrellas en corto tiempo como Joselin Cortés, combatiente miembro de Worl Combat, una empresa dedicada a promover el talento de América Latina dentro de las Artes Marciales Mixtas. Cortés, al igual y como su contrincante del sábado pasado Alma Concepción, actual campeona, llegó a este deporte entre dudas, pero con el deseo de aprender a defenderse en un mundo lleno de abusos.

“Sí me han dicho en varias ocasiones que si no me da miedo, que no es para mujeres y así, pero a mí me gusta entrenar y me hace sentir bien”, comentó la peleadora. “Yo empecé en este deporte por seguridad, como están las cosas más vale aprender a cuidarse”, remató.

La historia de Cortés, Concepción y Zermeño son parte de un universo llamado Liga Parabelum, el certamen de Artes Marciales Mixtas que el 2 de abril en el salón JP de San Manuel celebró su segunda gala en apenas cinco meses, el mismo certamen que trata de impulsar al talento poblano que nunca imaginó una noche como la del sábado, pero que la vivió como toda una estrella de esta disciplina.