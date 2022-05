Sergio "Checo" Pérez hace historia en la Fórmula 1 luego de ganar el Gran Premio de Mónaco, pues este triunfo lo acredita como el piloto mexicano más ganador de todos los tiempos en el máximo nivel del automovilismo superando la marca del legendario Pedro Rodríguez.

El Gran Premio de Mónaco tuvo de todo un poco comenzando con una fuerte lluvia que atrasó la carrera por más de una hora de lo que se tenía contemplado.

Luego de realizar los protocolos para evitar algún accidente por culpa de la lluvia, arrancó la carrera en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1.

El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez arrancó en la tercera posición y buscaba un nuevo podio para la escudería Red Bull Racing tras lo conseguido hace una semana en Barcelona, España.

Debido a las condiciones de la pista por la fuerte lluvia, los pilotos no sólo debían pensar en sus rivales, sino además en evitar cualquier posibilidad de tener un accidente.

Para la vuelta 19, el mexicano le metió potencia ante el español Carlos Sainz, de Ferrari, y lo rebasó para ponerse en segunda posición atrás de su compañero de escudería, Max Verstappen.

Una vueltas después, en la 22, "Checo" Pérez se puso por delante en el liderato del GP de Mónaco, mientras que el ibérico le buscaba pisar los talones y rebasaba al de Países Bajos.

Mientras se peleaba por el liderato de la carrera, en el resto de los competidores se percibía una doble lucha ante los riesgos que implicaba correr en una pista que previamente fue mojada.

Para la vuelta 29, la escudería Hass había perdido la posibilidad de sumar puntos en este Gran Premio, pues Magnussen abandonó la carrera por problemas técnicos, mientras que Miki Schumacher, sufrió un fuerte accidente del que salió ileso, pero su automotor se partió en dos.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg