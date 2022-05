El buen momento que atraviesa el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez en la Fórmula 1 ha dado frutos, pues este martes se dio a conocer su renovación de contrato con la escudería Red Bull Racing por dos temporadas más, es decir, hasta 2024.

Never give up on your dreams 🙌 Vamos @SChecoPerez 🔥 #F1 pic.twitter.com/4h1pA92d82

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el piloto tapatío dio a conocer su emoción por mantenerse en una de las escuderías más competitivas de la Fórmula 1.

Thank you for all the trust and for making me part of this family for two more years! Vamooos!



¡Gracias por toda la confianza y por hacerme parte de esta familia hasta 2024! ¡Vamooos! @redbullracing pic.twitter.com/DCNpUt3WMg