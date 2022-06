El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez logró mantener su racha de podios consecutivos en la Fórmula 1 luego de obtener el segundo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Al mismo tiempo, la escudería Red Bull Racing vivió un día especial tras el 1-2 en el podio con la victoria de Max Verstappen en el GP, además, con el abandono de los dos autos de Ferrari.

Siendo esta una de las pistas favoritas del piloto mexicano, en la cual, el año pasado conquistó el GP, la escudería de los toros tenía pronosticado un resultado favorable para el equipo de Max Verstappen y "Checo" Pérez.

Muestra de ello ocurrió el sábado pasado con la calificación donde "Checo" Pérez quedó en segundo lugar por detrás de Charles Leclerc, de Ferrari.

El inicio de la carrera en tierras europeas fue buena para el piloto tapatío, quien mostró deseos y mucha velocidad para mantenerse en la pelea por el GP de Azerbaiyán.

"Checo" Pérez logró rebasar a Charles Leclerc para colocarse momentáneamente en la parte alta de la carrera y por varias vueltas se mantuvo como líder.

Sin embargo, para la vuelta 15 el sueño de un nuevo podio para el mexicano comenzaba a desvanecerse cuando Max Verstappen superó a su compañero de escudería.

Poco le duró el gusto al de Países Bajos, pues Charles Leclerc volvió a tener el liderato de la carrera gracias a su estrategia de presión, velocidad y máxima potencia.

Desafortunadamente para la causa de la escudería Ferrari, de nueva cuenta la mala fortuna se les apareció porque en la vuelta 21, Leclerc tuvo que abandonar el GP por fallas mecánicas.

Leclerc manages to get his car back to the pits



That's a double DNF for Ferrari 😖#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/I7se2tuTO3