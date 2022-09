Tras un par de semanas de actividad en la temporada 2022-2023 de la NFL, se ha dado a conocer a la artista elegida para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LVII.

Para esta edición, los organizadores del evento eligieron a la cantante pop Rihanna, quien a través de sus redes sociales, confirmó su participación en el tradicional evento que marca la mitad del "Super Domingo".

El juego más importante de la temporada en la NFL está programado para jugarse el 12 de febrero de 2023 en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

NFL anuncia que Rihanna estará en el espectáculo del medio tiempo del #SBLVII.

¿Les gustó? pic.twitter.com/jG6HnESzER — Ciro Procuna (@cprocuna) September 25, 2022

Tras unos días de rumores, la autora de melodías exitosas como "Umbrella", "Diamonds", "Don't stop the music", "Love the way you lie", confirmó su participación en el evento musical-deportivo más esperado del año.

La NFL le siguió el juego a la exitosa cantante y compartió un posteo confirmando su participación para el "Super Domingo" de 2023.

Tras unos meses de ausencia, la cantante de Barbados, quien tiene casi 20 años de trayectoria y más de 250 millones de discos vendidos volverá a los escenarios en el magno evento del futbol americano.

Rihanna tiene seis años de ausencia en el mundo musical, no obstante, se mantiene vigente gracias a sus éxitos y también por su accionar en su país natal, donde en 2021 fue condecorada como heroína de Barbados, en la ceremonia donde declaró su independencia de la corona británica.

La artista pop cuenta con más de 200 premios, entre los que destacan 9 Grammys y 12 Billboard Music Awards.