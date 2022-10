Grandes noticias para el automovilismo mexicano, pues este viernes la escudería McLaren dio a conocer que el piloto mexicano Patricio O’Ward tendrá una participación en las sesiones libres del Gran Premio de Abu Dhabi, a realizarse el próximo 20 de noviembre.

COMUNICADO OFICIAL 📢 @AlexPalou and @PatricioOWard to drive for McLaren F1 in free practice 1 sessions at the #USGP and the #AbuDhabiGP, respectively. 👊



Tap the link for more details. 👇