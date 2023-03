Gratas noticias para el deporte mexicano, pues el piloto azteca, Sergio "Checo" Pérez inició con su primer podio de la temporada 2023 de la Fórmula 1 al quedarse en segundo lugar del GP de Barhéin.

En el arranque de la Temporada 2023 de la Fórmula 1, el piloto mexicano de la escudería Red Bull Racing logró marcar su mejor debut en toda su trayectoria.

Los 24 pod

2023-03-05T10:59:58-06:00

Editorial Mediotiempo

F1. Verstappen ganó el GP de Baréin; Checo terminó segundoMediotiempo

Sergio Pérez pudo venir de atrás y luego de perder la segunda posición en el arranque con Charles Leclerc, terminó el Gran Premio de Baréin, el primero de la temporada 2023 de la Fórmula 1, por detrás de su compañero de equipo Max Verstappen, quien dominó la carrera durante las 57 vueltas pactadas en el Circuito Internacional.

MAX VERSTAPPEN WINS THE OPENING RACE OF THE 2023 SEASON!!! ????#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Nw4WKNaYh6

— Formula 1 (@F1) March 5, 2023

¿Cómo fue la carrera del GP de Baréin 2023?

El tapatío no inició bien y tras dudar en el inicio fue rebasado por el monegasco, quien logró mantenerse en el segundo lugar hasta la vuelta 30, cuando el mexicano se recuperó y con un gran ritmo de carrera pasó sin ningún problema al de Ferrari.

De inmediato Pérez tomó ventaja y aunque ya lucía complicado alcanzar a Verstappen, pudo poner distancia con Charles, quien intentó en dos ocasiones volver, pero no lo logró. Incluso en la vuelta 41 tuvo que detener su auto pues se quedó sin poder en el motor.

¡PÉREZ ESTÁ EN EL PODIO! ????????

¡RED BULL HACE EL 1-2! ????

Gran inicio de temporada para Red Bull y Checo Pérez. El mexicano se queda con el segundo puesto por debajo de su compañero Max Verstappen.

Fernando Alonso se queda con el tercer lugar en Bahrain. #F1xFSMX pic.twitter.com/73WqdJMexH

— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 5, 2023

Fernando Alonso fue el piloto que dio la sorpresa y terminó en el tercer lugar de la carrera, superando a Carlos Sainz y a Lewis Hamilton. El español cerró con podio el gran fin de semana que tuvo en Baréin, donde desde el viernes mostró buenas cosas y que podría pelear por los primeros tres lugares.

Steban Ocon, Charles Leclrec y el debutante Oscar Piastri, piloto de McLaren, fueron los que no lograron terminar la primera carrera de la temporada, en la cual Red Bull luce como el principal candidato para repetir el campeonato.

LA GARRA DE FERNANDO ALONSO ????

El piloto de Aston Martin ya está en el tercer puesto. Está dando una carrera tremenda y la experiencia se hace presente. #F1xFSMX pic.twitter.com/Q7ORReZBQ0

— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 5, 2023

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

La siguiente parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Jeddah Corniche en Arabia Saudita, el cual se correrá el fin de semana del 19 de marzo. Cabe recordar que el año pasado, el mexicano Sergio Pérez consiguió la pole position, aunque la carrera concluyó en la cuarta posición.

ios de Sergio Checo Pérez