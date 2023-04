El futuro del Club Puebla en el Torneo Clausura 2023 pende de un hilo, pues este viernes, se juega todo en el cierre de la fase regular ante los Xolos de Tijuana.

Los pupilos de Eduardo Arce necesitan cumplir una serie de combinaciones para estar entre los ocho invitados de la fase de repechaje.

Siendo un club que le ha sacado provecho a esta fase, el conjunto camotero buscará mantener la racha de participaciones en Liguilla (desde Guard1anes 2020).

¿Qué necesita La Franja para avanzar?

Con 16 juegos disputados, los enfranjados tienen 17 puntos, producto de cinco triunfos, dos empates y nueve derrotas, situación que lo tiene en el sitio 14 de la tabla general.

Lo anterior lo deja con chances de seguir en la competencia, pero requieren la calculadora para que hagan cuentas de lo que necesitan este fin de semana.

Ganar ante Xolos

El partido que abre las puertas a la última jornada del Torneo Clausura será en el Estadio Cuauhtémoc, donde el Club Puebla necesita ganar para tener más posibilidades de avanzar.

Con todo y el triunfo, los camoteros necesitan de otros resultados para meterse en la fase previa de la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

En caso de ganar, el Club Puebla debe esperar al menos dos resultados: derrota de Santos Laguna, Pumas UNAM y Atlético San Luis.

Empate, a la deriva

En caso de que Club Puebla iguale con el xolaje, las cosas se complicarían de forma importante, pues con 18 puntos, tendría que aferrarse a la clasificación por diferencia de goles.

Los camoteros avanzarían únicamente si Atlético San Luis y Pumas pierden por 5 goles o más, además de una derrota de Bravos FC a manos del Club América.

Derrota en casa

Por otro lado, una derrota ante los canes fronterizos los dejaría eliminados.

Número 13 general jugará repesca

Un hecho que solo puede regalar la Liga MX es que el lugar 13 general disputará el repechaje ¿La razón?, los Gallos Blancos de Querétaro (actualmente 10°), no podrá jugar esta fase por ser el último lugar de la tabla de cocientes ("Descenso"), donde pagará de una multa de 80 millones de pesos.

Aun así, esta situación no afectaría el hecho de que el Puebla dependa de terceros para colocarse en dicho puesto.

En la Jornada 17, Puebla recibe a Xolos el viernes 28 de abril en el estadio Cuauhtémoc a partir de las 19:05 horas.

Los equipos que ya están eliminados son Mazatlán, Necaxa y Gallos por ser último en la porcentual.

Estos son los partidos de los otros equipos que llegan todavía con opciones a pelear un boleto en el repechaje, el del propio Puebla vs Xolos, Juárez vs América, San Luis vs Atlas, Monterrey vs Pumas y Cruz Azul vs Santos.