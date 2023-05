El piloto mexicano Jake Cosío registró un agridulce resultado en el tercer episodio de la Temporada 2023 de la Nascar México Series.

El volante del vehículo #51 Chevron Havoline / Ana Seguros / JBL, participó en El Dorado Speedway en Chihuahua donde se hubo una maratónica actividad debido a las fuertes lluvias.

En uno de los circuitos más veloces y desafiantes de todo México, el capitalino tuvo un gran inicio dentro del velódromo, pero con el avance de la carrera, comenzaron los inconvenientes.

“El desempeño del coche desde el día viernes fue muy productivo y muy bien balanceado, tuvimos muy buen ritmo de carrera para el sábado”.

Temas como el peralte, las temperaturas y las fuerzas g, causaron que el equipo de Chevron Havoline Racing Team centró todos sus esfuerzos en desarrollar de mejor manera el auto.



Durante la etapa de clasificación, los pilotos dejaron todo en el circuito, pues la diferencia entre autos era mínima y un error podía mandar al fondo de la parrilla a los volantes.

Jake Cosío registró una buena sesión de clasificación, pues llegó a ubicarse en la punta por varios giros, sin embargo fue relegado a la mitad de la parrilla.



“La sesión de clasificación pintaba muy bien pero nos tocó clasificar hasta adelante, fuimos los segundos en salir, la pista estaba totalmente fría y sin nada de hule, pero calificamos catorce, no estuvo nada mal”.



Previo a la carrera, la lluvia se hizo presente en Chihuahua, hecho que cambió por completo el estatus del fin de semana, ya que la pista se encontraba limpia y sin agarre.

Pese a las inclemencias del clima, Jake Cosío pudo hacerse de cuatro posiciones y ubicarse en el ritmo de los líderes por varios momentos.



“La noche teníamos bastante ritmo, lastima que en todo el fin de semana no tuvimos track position, eso nos hizo quedarnos mucho tiempo en la línea de afuera. El sábado si avanzó y ganar bastante en la línea externa”.



Sin embargo, Tlalóc se hizo presente en la pista y provocó que la prueba se suspendiera, con todo y los intentos de secar la pista, la lluvia no cesó y el cierre de la competencia se tuvo que reprogramar para el día siguiente.



Durante el cierre de la carrera, donde el piloto capitalino tuvo un gran arranque, pero el cambio de neumáticos y un contacto afectaron el desempeño del equipo quedandose en el sitio 15 con la bandera de cuadros.



“El domingo todo bien pero en el cambio de neumáticos pasó algo, no podía acelerar tan temprano, se comportó diferente. Tuvimos un contacto en la última arrancada y nos relegó; veníamos muy bien, como para los siete primeros”



Pese al amargo resultado, Jake Cosío agradeció el apoyo de toda la gente y a sus patrocinadores; afirmó trabajar el doble para recuperar puntos en la siguiente carrera dentro de unas semanas.



“Gracias a mis patrocinadores Chevron Havoline / Ana Seguros / JBL que me apoyaron en esta carrera, a toda la afición de Chihuahua que nos dieron una gran bienvenida y la sucursal de Ana Seguros, que me trataron como nunca, me hicieron sentir en casa”.