Día emotivo en el mundo del futbol, Gianluigi Buffon, todo un ícono en la portería de Italia y de la Juventus, confirmó su retiro del profesionalismo a los 45 años de edad, luego de estar 28 temporadas defendiendo diversas camisetas.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023

Mediante sus redes sociales, el exguardameta mostró un vídeo donde plasmó algunas de sus mejores atajadas con la canción "Viva la Vida" de Coldplay, mientras decía adiós a las canchas.

"¡Esto es todo amigos! Me lo has dado todo, yo te he dado todo. Lo hicimos juntos", escribió en inglés el guardameta italiano, considerado como uno de los mejores porteros del futbol de la historia moderna.

Como si se tratara de una novela romantica, Gianluigi Buffon, debutó con el Parma en 1995 y justamente se retiró con el mismo club en segunda división, siendo su último juego el pasado 30 de mayo.

Buffon es el jugador con más partidos disputados en el futbol italiano con 657 partidos. Durante sus 28 años en activo, sumó 1150 juegos y ganó 28 títulos, la mayoría de ellos como líder de la Juventus donde incluso llegó a jugar en Serie B tras aquel escandalo de corrupción en 2005.

😢 Acaba de anunciar su retirada... ¡LEYENDA!



Te echaremos de menos, Buffon ❤️#UCL | @gianluigibuffon pic.twitter.com/dxU8HtHG9g — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) August 2, 2023

"Gigi" estuvo en la época del renacimiento y dominio de la Vecchia Signora en la Serie A al ganar 10 títulos de liga entre 2002 y 2019, desafortunadamente nunca pudo alzar la UEFA Champions League donde fue subcampeón tres veces en 2003, 2015 y 2017.

Tras dejar a los Biancconeri, tuvo una corta estadía en Francia con el Paris Saint Germain (PSG) donde fue campeón de liga en 2019 y su sorpresiva eliminación de Champions League ante una gris versión del Manchester United.

En el último tramo de su carrera, Gigi Buffon regresó al Parma de la Serie B (Segunda División) para regresarlos a lo mas alto del futbol italiano, misión que no pudo cumplir en sus últimas temporadas, siendo el 30 de mayo de 2023, su último juego como profesional.

Donde nadie cuestionara su legado bajo los tres palos es como líder de la Selección de Italia donde por casi dos décadas fue el referente de los Azzurri logrando ser campeón del mundo en el Mundial de 2006, ganado bajo las órdenes de Marcello Lippi.

He'll always be known as one of the very best. 🇮🇹🧤



Happy retirement, @gianluigibuffon. 👏👏👏 pic.twitter.com/bDPR7TC9dZ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 2, 2023

Gianluigi Buffon tiene el récord de mas partidos internacionales con Italia siendo 176 juegos entre 1997 y 2018, donde disputó cinco Copas del Mundo entre Francia 1998 y Brasil 2014.

