¿Listos para la acción de los vuelos, llaves y el arte del pancracio?

Arranca la emoción del 2024 y la Arena Puebla busca unirse a los festejos del Año Nuevo con una espectacular función.

"El templo del dolor ajeno" vivirá una noche especial llena de euforia y adrenalina gracias a los gladiadores que dejarán todo en el encordado poblano que este 1 de enero ofrecerá su función en horario especial a partir de las 17:00 horas.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) arrancará el 2024 en la Arena Puebla con un cartel digno del calibre que tiene la máxima categoría del pancracio nacional.

Conoce la cartelera completa en la Arena Puebla para la función del 1 de enero 2024

Función estelar

Atlantis, Titán y Stigma vs. Templario, Gran Guerrero y Niebla Roja

Cuadrangular de parejas

Star Black y Esfinge vs. Stuka Jr e Hijo de Stuka Jr vs. Blue Panther Jr y Black Panther vs. Hijo de Villano III y Akuma

Evento especial en relevos

Arkalis y Rey Samuray vs. Rey Apocalpsis y El Malayo

Segunda lucha de amazonas

Lady Metal y Astoreth vs. Hera y Olympia

Primera lucha en relevos

Centella Roja e Hijo de Centella Roja vs. Fénix SO y Deryko

🤩 ¡Es hoy, es hoy!

📍Arena Puebla

🗓️ Lunes 1° de enero ‘24

🕔 5:00 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/r5iWx75BKc#LunesClásicoCMLL pic.twitter.com/BkAhKeUv9Z — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 1, 2024

Precios de los boletos y ubicación

Para este magno evento, los boletos pueden adquirirse directamente en la taquilla de la Arena Puebla a partir de las 12:00 horas a las 15:00 horas, o a través de Ticketmaster.com.mx.

Promoción

Para este mes, los más chicos serán consentidos por la Arena Puebla con una promoción en la cual, los niños de hasta 12 años, tienen precios preferentes.

7ma a 12a fila $100

Ring general y balcón $20

Costos generales

Ring Numerado - $380

General - $230

Balcón- $190

Entre las medidas está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas, así como la asistencia de menores en las primera, segunda y tercera fila del inmueble, además de grabar el evento.