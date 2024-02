Javier Aguirre sigue agrandando su legado en los banquillos de España, pues ante cualquier pronóstico, llevó al humilde Mallorca a la gran final de la Copa del Rey tras vencer 5-4 en penales a la Real Sociedad.

Per voltros.

Pels qui ja no hi són.

Per tota Mallorca.



𝐇𝐎 𝐇𝐄𝐌 𝐀𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐓 🖤❤️ pic.twitter.com/Ik4W8RwFWo