A menos de 100 días de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos París 2024, los Estados Unidos dieron a conocer la lista de jugadores que conformarán su equipo de baloncesto, los cuales tienen la encomienda de mantener el dominio que registran desde Beijing 2008.

Sin dar espacio a las sorpresas, el cuadro 16 veces campeón en el torneo olímpico busca seguir dominando el podio del deporte ragafa y por ello, el USA Basketball no se guardó nada al conformar un selecto grupo de superestrellas para el cuadro norteamericano.

En tierras parisinas, el conjunto de las barras y las estrellas buscará escribir su propia historia con el llamado "Dream Team" que cada cuatro años genera altas expectativas por el poderío que tienen sus elementos de la NBA.

Los dirigidos por Steve Kerr saben de antemano que no pueden regresar de París sin otra medalla que no sea el oro, pues desde la aceptación de jugadores profesionales en Barcelona 92, sólo una vez el cuadro norteamericano fracasó en su intento.

El llamado "Nigthmare Dream" (Equipo de pesadilla) tuvo un desempeño irregular en Atenas 2004 y en semifinales terminó siendo superado por Argentina. A pesar de haber conseguido la medalla de bronce, el hecho causó un parteaguas histórico en el baloncesto de Estados Unidos.

Desde entonces, el USA Basketball tiene la misión de ganar la medalla de oro cada cuatro años en Juegos Olímpicos, objetivo que cumplieron en las últimas ediciones (Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020).

El conjunto que carga en su espalda de la generación mitológica de Michael Jordan, Scottie Pipen, "Magic" Johnson y Charles Barkley busca tener su propio capítulo y unirse a las generaciones pasadas que cumplieron con los pronósticos en el torneo olímpico.

No esta de mas recordar que Estados Unidos contara con una plantilla conformada de jugadores activos de la NBA, la mejor liga de baloncesto del planeta, por lo que se genera alta expectativa de los norteamericanos.

Entre sus principales figuras destacan el multicampeón LeBron James, la leyenda viviente de los Golden State Warriors, Stephen Curry, así como los experimentados Kevin Durant y Anthony Davis.

Greatness Unites.



The 2024 USA Men's National Team is here.



🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/I2jOLsrcQv