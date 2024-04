Me costó 14 años llegar a lo más alto del boxeo, ¿crees que voy a dejarlo así de sencillo?, sentenció la boxeadora de Puebla, Gabriela “La Bonita” Sánchez tras una serie de rumores que ponían en tela de juicio su continuidad en materia deportiva por vincularse a un proyecto político.

En entrevista con GRADA, la campeona del cinturón plata de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) platicó a este periódico sobre sus experiencias tras defender con éxito su título el pasado 30 de marzo y de paso, mencionó su postura a diversos temas sobre su futuro.

Campeona hecha en Puebla

En sus primeras reacciones, “La Bonita” Sánchez manifestó su orgullo por haber logrado su primer triunfo como campeona defensora del CMB en casa y al mismo tiempo, reiteró que Puebla es tierra de campeones en materia de boxeo.

“Me siento muy contenta y orgullosa porque logramos cumplir la defensa de nuestro cinturón de mantenerlo acá en Puebla y demostrar quién es la campeona”.

En ese sentido, reconoció que parte de su triunfo se debió al respaldo que tuvo por parte de su grupo más cercano, siendo uno de ellos, Alejandro Armenta, candidato de Morena a la gubernatura de Puebla

“Estoy muy feliz de formar parte del proyecto político de Alejandro Armenta porque desde el primer día que me conoció, me dijo que me iba a apoyar. Yo le comenté las cosas que estaban pasando con lo del promotor que nos estafó y que se había caído la pelea en diciembre del año pasado. Sin dudarlo, me apoyó y conté con él”.

Tras mencionar su primer triunfo como monarca del CMB, la pugilista aseguró que se ha mantenido en forma para no perder ritmo en caso de que sea requerida para una pelea en los próximos meses.

“Me invitaron a participar en otra pelea pero no se ha concretado nada, tenemos que pelear a finales de junio o principios de julio para mantenernos en forma”.

En ese sentido, adelantó que la próxima defensa de su cinturón podría darse en diciembre y mientras se define esa situación por parte del Consejo Mundial de Boxeo, añadió que sin importar su vínculo en el mundo de la política, no le baja al ritmo que la llevó a lo más alto hace casi un año.

“En el caso de la defensa del título será en diciembre y mientras pasa el tiempo yo sigo preparándome. Sí, acompaño en el proyecto, pero yo me mantengo en lo mio”.

Knockout a los rumores

Así como su estilo de pelea directo y propositivo, se le cuestionó a la campeona del CMB sobre los rumores que han girado a su alrededor en torno a un presunto retiro en caso de que el proyecto político que respalda le acredite un puesto público en el último tramo de 2024.

“Entiendo que es algo complicado dividir mis actividades, pero la verdad estoy en mi mejor momento como boxeadora y no, yo lo único que quiero es que los jóvenes crezcan, que sigamos avanzando juntos y demostremos que Puebla tiene mucho talento”.

“La Bonita” se sinceró en el aspecto de los tiempos ante tanta promoción y giras por los 217 municipios de Puebla, no obstante, recalcó que sigue enfocada en seguir siendo la monarca de su categoría.

“Yo sé que puede ser difícil, pero buscaré los espacios para poder entrenar, así como lo he mencionado en mi etapa como estudiante y como mamá, pero el querer es poder y no, no voy a dejar mi carrera de boxeo”.

Al cuestionar acerca de los rumores y columnistas que han señalado su posible retiro del ring para encaminarse a la política, la campeona poblana negó tajantemente dicha versión y reiteró que algo tan difícil de conseguir no se deja tan fácil.

“(El título) es algo que me ha costado 14 años, llegar a tener un cinturón mundial y ¿tú crees que así de fácil lo dejaría? Estoy convencida del proyecto porque si a mi me apoyaron, yo quiero que la gente tenga ese mismo respaldo”.

“Gancho” en la política

En otro tema, la peleadora poblana recordó que está inscrita en la planilla de José “Pepe” Chedraui como regidora del deporte por el partido Morena y además se encuentra participando en giras con el grupo guinda como coordinadora del Deporte con el candidato a gobernador de Puebla.

“Mi trabajo es fomentar el deporte. Soy una vocera de los deportistas que necesitan el apoyo y contando mis experiencias permite llegar a más sitios”.

Por otro lado, recordó algunos de los proyectos que se tienen planteados en caso de salir victoriosos en las urnas, destacando los aspectos deportivos que son la especialidad de Gaby Sanchez.

“Es fundamental rescatar parques, jardines y espacios públicos de los barrios y los municipios para el bien de nuestra sociedad. Es necesario que los apoyos a los deportistas sean dirigidos directamente a ellos sin necesidad de intermediarios”.

Tal y como lo anunciaron a principios de mes, se tiene contemplado crear tres ecoparques con Centros de Alto Rendimiento (CAR), sitios donde se podrá promover la educación, la cultura, el arte y el deporte, los cuales estarán ubicados en las zonas montañosas como La Malinche, el Izta-Popo y el Citlaltépetl.

“En muchas ocasiones nosotros tenemos que prepararnos a otros estados porque no tenemos las instalaciones adecuadas aquí y en estos ecoparques se permitirá que los jóvenes y atletas de Puebla puedan estar al cien”.

JC, pieza clave en el deporte

Desde su perspectiva, la presencia de alguien del calibre de Julio César Chávez con los anuncios expuestos cobran relevancia, pues recordó que el legendario exboxeador mexicano se está sumando al proyecto deportivo porque confía y cree en él.

“Que vengan personalidades como “El Gran Campeón Mexicano”, José Luis Sánchez Solá “Chelís” o Erik “El Terrible” Morales es importante porque ellos nos inspiran a practicar deporte y ver que todo es posible”.

Por otro lado, reveló que también se contempla una promotora de boxeo donde Julio César Chávez estará presente para ver al campeón, apoyarlo y demostrar que es el camino para todos los atletas.

“Sabemos que Puebla tiene muchísimo talento en varios deportes pero nos queda claro que hay que darles un empujoncito para que puedan destacar”.

Al mencionar el tema de la Secretaría del Deporte, explicó que la creación de la dependencia sería con el fin de generar apoyos y recursos a los deportistas poblanos tanto a nivel público como privado en los 217 municipios.

“La gente piensa que los atletas de índole privada no necesitan apoyos y es todo lo contrario. Todos los deportistas necesitamos de esos apoyos porque se requiere costear la preparación y en ocasiones caemos con gente que primero nos promete algo y luego nos fallan”.

Recuperar eventos escolares por zonas

Finalmente, la pugilista señaló que uno de los puntos que busca atender su coalición es recuperar los eventos deportivos de zona al exponer que es una manera de acercar a niños y jóvenes a practicar deporte dentro de las escuelas

“En los últimos años se ha perdido el interés por hacer eventos deportivos por zonas, distritales, regionales, y se busca fomentar el deporte desde las escuelas, eso es muy importante para que pulamos nuevo talento”, mencionó.

“El deporte es muy importante porque eso nos permite rescatar el tejido social en nuestra sociedad y alejar a los jóvenes de los procesos disociativos de los malos pasos”, finalizó la pugilista poblana.