El tenismesista de Puebla, Marcos Madrid, se hizo presente en la Angelópolis para compartir algunas de sus sensaciones tras conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos París 2024.

En rueda de prensa en el Parque España, el dos veces olímpico platicó con los medios de comunicación sobre sus sensaciones de formar parte del maximo evento deportivo que esta a 56 días de dar inicio.

Parte de su testimonio se basó en la forma en la que consiguió su boleto a París 2024 con el torneo clasificatorio realizado en Perú hace unas semanas donde superó al paraguayo Marcelo Aguirre por marcador de 4-3 (11-6, 11-8, 8-11, 4-11, 1-11, 11-7 y 11-6).

"Fue un sube y baja de emociones porque igual me tocó disputar el boleto contra el jugador paraguayo que ha disputado tres Juegos Olímpicos con una gran experiencia".

En ese sentido, reconoció que luego de tener un muy buen arranque en la final, se relajó un poco y eso le estaba jugando en contra, por lo que aseguró, se enfocó en conseguir su boleto a la justa veraniega.

"Los dos primeros sets los voy ganado y me siento tranquilo y eso no siempre es bueno, pues en diez minutos ya estaba 3-2 abajo y me recuerda la clasificación de Río; me doy cuenta que soy un jugador para trabajar bajo presión".

Por otro lado, platicó que no todo ha sido brillante, pues señaló que ha pasado por "baches" tanto en los resultados como en los factores de su alrededor.

"No empiezo a tener los resultados deseados, empiezo a tener un bajón bastante importante en mi carrera en el que me empiezo a preguntar si debía seguir e invertirle todo lo que pudiera en el proceso como deportista".

Un punto clave para que Marcos Madrid volviera a luchar por sus sueños fue el respaldo de su familia que siempre le ofreció su apoyo para cumplir sus sueños.

"Tuve una reunión con mi familia y en esa me dicen, "Mira Marcos, nosotros te podemos apoyar, tú no te preocupes, lanzate por tus sueños y aca te vamos a apoyar".

En ese orden de ideas, recordó la amargura de quedarse fuera de Tokio 2020 y reconoció que es difícil enfrentar esa situación donde el atleta se queda fuera del maximo sueño.

"Me ha tocado estar del otro lado donde he tenido esa calificación y sé lo duro que es para nosotros los atletas cunando no consigues ir a Juegos Olímpicos".

Todo sacrificio vale la pena

Al hacer un pequeño recuento de todo lo sucedido en este ciclo olímpico, el tenismesista poblano reconoció que hubo muchos momentos donde puso a prueba su voluntad para seguir adelante.

"En este momento se escucha raro pero sí, pocas veces siento que en este punto como en las películas lo ves en "flashback" y recuerdas todos esos momentos, el proceso de esos dos años donde recuerdas el esfuerzo, las lesiones, algunas veces tienes ganas de tirar la toalla".

Como sucede con la mayoría de los atletas nacionales, al tener pocos recursos, tienen que viajar y competir solos y eso en algunos momentos genera sensaciones divididas.

"Hay ocasiones en que estas solo, porque viajas y ya sea que ganas o pierdes vas solo, todo lo que tengo que organizar por mi propia cuenta".

No obstante, al recordar el momento en el que consiguió su boleto a París 2024, Marcos Madrid contó parte de su emoción por regresar por segunda ocasión al maximo torneo de tenis de mesa.

"También me genera mucha felicidad porque en esos momentos es donde recuerdas que todo el esfuerzo que se hizo ha valido la pena y me siento emocionado junto con mi padre y todo el equipo de trabaja; siempre compartir la felicidad con la gente que aprecias se vuelve el doble o triple. Definitivamente fue uno de los mejores momentos de mi carrera".

"Ir a unos Juegos Olímpicos no es poca cosa porque es tanta la euforia de todo ese plan y objetivo que se tenía y al ver todo eso cumplido, es una sensación indescriptible".

Falta de apoyos e interés, una constante

Por otro lado, ante la evidente falta de apoyos a los atletas mexicanos por parte de las autoridades, Marcos Madrid fue cuestionado sobre sus vivencias con esta situación en donde recordó que existe desinterés por parte de las Federaciones y la CONADE.

"No depende de nosotros, obviamente cuando hay apoyos son súper importantes que van sembrando muchas cosas, por lo cual esa parte o ilusión que se tiene porque ya ganaste medalla o tal objetivo seguramente la Federación me va a inscribir o la CONADE va atener interés y la realidad es que la espera o ilusión de que todo sea perfecto, eso desilusiona".

En ese sentido, explicó que ante la compleja situación que podía enfrentar, optó por resolver todos los temas por su cuenta y sin depender de alguna autoridad.

"Mi hermana Elisa me regañaba porque me avisaba y yo confiaba en ellos (autoridades deportivas) y siempre me decía no compra los boletos, no dependas de ellos y sí te preparas bien".

Finalmente reveló que luego de ganar medalla en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, no hubo apoyo hacia él, hecho que lamentó, pero que al mismo tiempo no le sorprendió.

"Después de la medalla de mixtos en Juegos Centroamericanos yo dije "se nos va a apoyar a Panamericanos y buscar plaza olímpica, pero no". Ya con esta idea donde no dependo de nadie, puedo seguir adelante no me preocupa estar desilusionado".