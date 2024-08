México ya conoce el color de la quinta medalla de estos Juegos Olímpicos París 2024 siendo Marco Verde en el boxeo de 71 kg donde terminó con la plata tras caer por decisión unánime en la final ante Azadkhuja Muydinkhujaev de Uzbekistán.

Desde la cancha del Roland Garros, el pugilista de Mazatlán, Sinaloa, ilusionó a todo un país con la posibilidad de conquistar una medalla de oro en uno de sus deportes predilectos.

La pelea tuvo de todo un poco donde la Republica Mexicana se unió en una sola voz para apoyar al juvenil de 22 años que se fue con todo desde el primer asalto ante un uzbeko muy veloz.

El primer asalto sirvió de análisis donde los peleadores se estudiaron y ofrecieron poco ante los riesgos que podría tener una rágfada mal ejecutados, pues recordemos que en JJ.OO el boxeo tiene otros criterios.

Tras darle el primer round al de Uzbekistán, el mexicano no se guardó nada pero que no pudo encontrar el escenario ideal para remontar ante los jueces, pues el asiático no daba tregua.

Para el último asalto, con todo que ganar y nada que perder, Marco Verde se dejó todo en el último episodio de París 2024 donde conectó más golpes e hizo daño, pero con todo y eso, la decisión terminó siendo unánime para los jueces.

El Green le da la quinta medalla (tercera de plata) a México en los Juegos Olímpicos de París 2024.