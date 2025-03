Al desmentir interés en comprar al equipo de fútbol Puebla, el alcalde José Chedraui Budib reveló conocer a firmas empresariales que sí quieren adquirir al cuadro de primera división.

Durante la Carrera de Mujeres Imparables 2025 pidió al dueño del conjunto Ricardo Salinas vender a los “camoteros” a empresarios poblanos.

"No tengo nada que ver con la compra del equipo Puebla, le deseo lo mejor, me encanta la Franja, soy pro deporte".

Subrayó que los “camoteros” del Puebla tiene que ser un equipo de super primera y no de primera.

Ejemplificó que los Pericos de Puebla, es un conjunto campeón, que lleva la afición al parque de los Hermanos Serdán en cada serie y quiere ver al.mundialista Puebla,, platónico apoyando a la Franja

"Tenemos a los Pericos, el Puebla por supuesto. Ojalá que se que se apunte algún empresario, que lo compre, que le eche ganas, pero que quede".

El también empresario refrendó que no tiene nada que ver en la operación de compraventa del Puebla.

"A ver que quede bien claro, no tengo nada que ver he visto notas a nivel nacional inclusive ahora estaba platicando con Ricardo Zayas, director de deporte, sobre quién sacó la nota, pero la nota está a nivel nacional".

Desde el corazón de la Angelópolis matizó que como fanático y seguidor de la Franja, le gustaría comprar al Puebla, pero no es su tema.

"Me encantaría. No es mi tema que quede bien claro. No va por ahí, aquí está el director del deporte, preguntando, estamos viendo quién sacó la nota; tengo entendido porque no he hablado con nadie, que hay algunas firmas importantes que pueden comprarlo".

Insistió que si el club se vende se quede en Puebla, en su casa el Cuauhtémoc, pero que no emigre.



"Que se quede a donde está, ojalá y le pidamos a la empresa del dueño (Raúl Salinas) que le eche ganas, que Puebla necesita un equipo de súper primera. No de primera de súper primera, si lo van a vender, que se queda aquí en Puebla, sin duda por favor que le echen ganas vean a los Pericos Los Pericos están a reventar, el 18 empieza la liga, el 24 tocará en el parque Hermanos Serdán y estará lleno tenemos que ser campeones en Puebla, los Pericos en el fútbol americano que viene también, en básquetbol en volley en todos queremos ser los primeros".