El Club América ha emitido un comunicado oficial en el que desmiente categóricamente las versiones que circulan en redes sociales sobre presuntos actos de violencia intrafamiliar cometidos por su portero, Luis Ángel Malagón.

La institución calificó estos rumores como “una bajeza” y “un acto de trapacería”, subrayando que no tienen fundamento alguno.

En el comunicado, el club expresó su respaldo total al jugador y a su familia, lamentando que se difundan acusaciones sin pruebas que afectan la reputación y la tranquilidad de las personas involucradas.

Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información, instando a los medios y al público a evitar la propagación de noticias falsas.

Por su parte, Luis Ángel Malagón también se pronunció al respecto, negando rotundamente las acusaciones y agradeciendo el apoyo recibido por parte del club y de sus seguidores.

El portero reiteró su compromiso con el equipo y con su familia, y manifestó su intención de tomar acciones legales contra quienes resulten responsables de difundir estas calumnias.

La mañana de este miércoles en un podcast Raza Deportiva ESPN los conductores Rafael Ramos y Elizabeth Patiño dijeron que Malagón está metido en un problema porque hizo algo “que se sigue de oficio” y aunque no tienen pruebas saben que la información ya es del conocimiento del entrenador de la selección, Javier Aguirre, a quien “le cayó como balde de agua fría”, ya que podría dejar al jugador fuera del representativo nacional.

“Es una información que no esperaba enterarme ayer, por eso no puedo dar más detalles y no quiero decir algo que no sea real, pero es una situación delicada que a mí me sorprende que con el tiempo que ha pasado no se haya filtrado absolutamente nada”, dijo Patiño.

Más tarde, desde su cuenta de la red social X, el reportero de la fuente policiaca, Antonio Nieto, aseguró que Malagón había sido denunciado por violencia intrafamiliar y que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación.