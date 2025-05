Sergio “Checo” Pérez, uno de los pilotos más reconocidos del automovilismo mexicano, abrió con fuerza la edición 2025 del Festival de las Ideas en Puebla, evento que se ha consolidado como uno de los más influyentes de América Latina en la difusión de conocimiento e innovación. Ante más de cinco mil personas en el Auditorio Metropolitano, el tapatío compartió reflexiones sobre el futuro de su carrera y el legado que deja fuera de las pistas.

“No sé qué pasará en el futuro, pero estoy consciente de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como mi país se lo merece. Necesito la motivación de un proyecto para regresar. Si hay un proyecto sólido, ni lo duden”, expresó, en medio de rumores sobre una posible incorporación a Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Checo, actualmente alejado temporalmente de las pistas, aprovechó su intervención para aclarar que “por el momento no he firmado con ninguna escudería”, dejando en pausa las especulaciones sobre su regreso.

Más allá del automovilismo, el piloto se mostró agradecido por el impacto que ha tenido en las nuevas generaciones: “Hoy en día miro atrás y es haber inspirado a muchísimos jóvenes que buscan ser mejor que Checo Pérez. Eso ha sido mi legado más importante, lo más especial para mí”, afirmó emocionado.

El Festival de las Ideas 2025, bajo el lema Espíritu Inconforme, se celebra hasta el 31 de mayo en la capital poblana y reúne a personalidades destacadas como el cineasta Alfonso Cuarón, el escritor James Clear, el pensador Tim Urban y el periodista ucraniano Mstyslav Chernov, todos unidos por un propósito común: provocar el cambio a través del conocimiento.