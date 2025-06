Este sábado 14 de junio inició el Mundial de Clubes organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en donde participan 32 clubes de todo el mundo.

Hasta este lunes 16 de junio se han jugado 8 encuentros, en donde los juegos que más han llamado la atención fue el juego entre PSG vs Atlético de Madrid, Bayern Múnich vs Auckland City y el Chelsea vs LAF, y ya se registró la mayor goleada de este torneo donde Bayern Múnich anotó 10 goles al Auckland City.

Para este martes, se tiene un día cargado de actividad en donde inicia su participación el equipo de Monterrey al enfrentar al subcampeón de la Champions League, Inter de Milán.

Juegos para este martes

Las acciones para este martes dentro del Mundial de Clubes 2025 inician a las 10 de la mañana con el encuentro entre Fluminense vs Borussia Dortmund.

Fluminense vs Borussia Dortmund 10 am

River Plate vs Urawa Reds 1pm

Ulsan Hyundai vs Mamelodi Sundowns 4 pm

Monterrey vs Inter de Milán 7 pm

Todos los horarios antes mencionados son horarios de la Ciudad de México.

Transmisión del Mundial de Clubes

El torneo podrá ser visto mediante diferentes plataformas y televisoras en México, siendo DAZN quien transmita todos los partidos, mientras que Vix Premium y Canal 5 transmitirán algunos partidos.

Recuerda que por DAZN podrás ver todos los juegos de manera gratuita con tan solo registrarse y sin tener que contratar plan alguno.