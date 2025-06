Las llaves de la siguiente ronda se han comenzado a formar y dos ya se tienen confirmadas, la de Palmeiras vs Botafogo y la del PSG vs Inter de Miami, y hoy toca seguir las acciones de la tercera jornada del Mundial de Clubes donde se definen a los equipos que siguen avanzando.

En partidos simultáneos se jugaran su pase equipos como River Plate, Inter de Milán, Borussia Dortmund y Monterrey.

Quienes entran primero en acción son los equipos de Borussia Dortmund vs Ulsan Hyundai y Mamelodi Sundowns vs Fluminense, y unas horas más tarde jugarán Urawa Reds vs Monterrey e Inter de Milán vs River Plante.

Para los primeros encuentros, Fluminense se encuentran liderando el grupo F con 4 puntos y Borussia Dortmund se encuentra en segundo lugar con el mismo número de puntos, siendo la diferencia de goles las que posicionan a los brasileños como primer lugar, aunque el equipo de Mamelodi Sundowns podría dar la campanada, ya que una victoria lo podría colocar en primer o segundo lugar del grupo y conseguir su pase a la siguiente ronda.

Para los partidos que se jugaran unas horas después, la pelea se encuentra más reñida, ya que aunque Monterrey solamente cuenta con 2 puntos, una victoria por su parte y una derrota del Inter o de River Plate podría colocarlo como segundo lugar, aunque un empate entre River Plate e Inter de Milán podrían complicar el pase de los regiomontanos.

River Plate enfrentará a Inter de Milán y Monterrey vs Urawa Reds.

Este miércoles las acciones se realizarán de la siguiente manera y en el mismo horario para evitar especulaciones de resultados entre los equipos del mismo grupo.

Borussia Dortmund vs Ulsan Hyundai a la 1pm

Mamelodi Sundowns vs Fluminense a la 1pm

Urawa Reds vs Monterrey 7pm

Inter de Milán vs River Plate 7pm

El torneo podrá ser visto mediante diferentes plataformas y televisoras en México, siendo DAZN quien transmita todos los partidos, mientras que Vix Premium y Canal 5 transmitirán algunos partidos.

Recuerda que por DAZN podrás ver todos los juegos de manera gratuita con tan solo registrarse y sin tener que contratar plan alguno.