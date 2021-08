Ante las crecientes pérdidas que sufren los municipios, por las precipitaciones pluviales, derrumbes, daños por fenómenos meteorológicos y volcánicos, la coordinadora de la Especialidad en Gestión Integral de Riesgos de la IBERO Puebla, Lorena Cabrera Montiel, dijo que, sin una visión metropolitana, los daños serán más devastadores.

Lo que existe, aseguró, son programa separados de cada municipio, pero para la zona metropolitana debería haber un instrumento y una visión integral de gestión del riesgo, “tenemos programas de desarrollo urbano municipales por separado”.

Tenemos planes de desarrollo económicos en general, programas de ordenamiento territorial municipales, pero no hay una escala metropolitana, en programas de gestión de riesgo hay municipal y estatal, pero no metropolitano”.

Destacó que, el problema de no tener una visión metropolitana, es que no hay una conversación de las necesidades entre los municipios conurbados, "mientras hay una parte de la población que se desplazan entre uno y otro municipio, como la movilidad por desplazamiento, pero no hay una demanda satisfecha”.