La lucha por la candidatura a la presidencia de la República hacia 2024 ya está en marcha y dependerá de lo que suceda en Morena, las posibilidades de los demás partidos, dijo el politólogo de la IBERO Puebla, Miguel Calderón Chelius.

“Las candidaturas en marcha hacen vulnerables a los aspirantes de fuego amigo y enemigo, lo vemos con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum”.

"Es sano que el país pueda desde ahora, discutir y observar a los interesados, aunque en la oposición no pasa lo mismo, porque las candidaturas que se observan no son muy creíbles, como la de Ricardo Anaya, que no logra penetrar en la gente”.

El académico de esa universidad jesuita, dijo que, al parecer, ahora los tapados estarán en la oposición, porque pasada la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no queda claro quienes puedan ser los candidatos.

Agregó que personajes nacionales de la oposición como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y el próximo mandatario de Nuevo León, Samuel García, no se ven muy fuertes, sin embargo, reiteró que los interesados en la presidencia son más claros, “ahí están, vemos su desempeño, sus aciertos, sus errores, de las crisis que les toca enfrentar, lo que les estalle en la cara por distintas cosas”.

Calderón Chelius, aseguró que, la lucha por la candidatura ya está en marcha, muy contenida por la fuerza que tiene AMLO.

Destacó que es muy intensa la disputa y por lo pronto está en el terreno de la Cuarta Transformación, más que en la oposición.