La Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestras y Maestros (USICAMM) en el Estado de Puebla está plagada de corrupción y no han anunciado su reestructuración para la promoción de ascensos de directivos y supervisores, aseguró el representante de la CNTE en Puebla, Juan Durán Martínez.

"No hay a donde ir a quejarse, no hay con quien reclamar, no hay forma de presentar una inconformidad, no hay nada, la palabra de la USICAMM es la única que vale y todos tiene que quedarse callados y aceptar su veredicto”, dijo.

Agregó que "existen todas las condiciones para que los docentes que concursaron por un ascenso se amparen, porque las plazas fueron otorgadas a maestros que sacaron bajos puntajes y a los de altos resultados les dijeron que habían hecho trampa y que compraron el examen”.

Ante eso, aseguró el que debe defender al magisterio es el SNTE, “el sindicato pudiera tomar el papel de ser contrapeso, pero está controlado y solo queda la inconformidad de los maestros”.

Las autoridades de la SEP federal, de la que depende la Unidad, sólo pueden esperar una revuelta de los maestros, "por tanto abuso", y aseguró questo llevaría a "pedir la renuncia de la titular, Maricruz Nochebuena, y quién los puede defender es el SNTE y no dice nada, está absolutamente pasivo”.

En Puebla, dijo, "Esa Unidad es de las que más viola los derechos de los trabajadores, maneja los nuevos ingresos, ascensos, cambios de adscripción y el sistema de estímulos” y en todo hay opacidad.

En el pasado examen para la promoción vertical, se dijo que se había vendido el examen y eso fue suficiente para que cancelaran el puntaje correspondiente al examen, "el problema es que muchos es posible que no hayan copiado, pero la SEP los reprobó”.

Dijo que "lo que tiene que suceder es que la federación regule la existencia de la USICAMM, esto llevaría a perfeccionar sus procesos, pero hay una cerrazón tremenda, es evidente que no la van a desparecer, es evidente que no van a aceptar que le están causando daño al magisterio, pero no lo van a reconocer”.