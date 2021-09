Conforme avance el ciclo escolar 2021-2022, los estudiantes del nivel básico, serán presas de bullying emocional, porque algunos estudiantes serán víctimas de señalamientos directos o indirectos.

El ex secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Cirilo Salas Hernández, dijo que se potenciarán temas como "el del niño que no cumplió con la tarea, la corrección de parte del maestro al alumno por no mandar la tarea”.

Además, también de la actitud del maestro para exigir que el alumno cumpla, cuando existe un rezago muy grande, “hay un gran abandono escolar y simulación de las autoridades educativas y sindicato en el regreso a clases”.

Al empezar la tercera semana del regreso a clases, suspendido por la pandemia provocada por la COVID-19, en las escuelas públicas de Puebla, prevalece el abandono de la autoridad educativa y sindical.

El ex líder sindical de la sección 51 del SNTE, Cirilo Salas Hernández, aseguró que, hay abandono tanto de la autoridad educativa, la SEP, como de la dirigencia sindical, el SNTE, que solo muestran simulación en las cifras que reportan.

“Hoy hay simulación de la autoridad educativa, hay simulación de la organización sindical y hay simulación de la autoridad desde las escuelas, porque no quieren decir como están en la realidad, por temor y por miedo”.