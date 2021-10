Mientras que los aspirantes presidenciales de Morena y sus aliados ya "se placean en lo público", los "tapados" se encuentran en la oposición, con lo que cambia el juego político para elegir candidatos, señaló el politólogo de la Ibero Puebla, Miguel Calderón Chelius.

“Es sano que el país pueda observar, evaluar y analizar, a aquellos que están siendo observados y parece que ahora los tapados están en la oposición, donde nadie sabe quienes serán los candidatos, no se les puede observar”.

Expuso que, al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el recién nombrado gobernador de Nuevo León, Samuel García, que no se les ve muy fuertes.

Todo lo político, dijo Calderón Chelius, "va a depender de lo que suceda en Morena", lo que deja sin posibilidades de los demás partidos, por lo menos para las nominaciones.

El analista político, señaló que, en la oposición no pasa lo mismo, porque hay hasta candidaturas que no son muy creíbles como la de Ricardo Anaya, que "no se configura como candidato viable".

El académico de la Ibero Puebla, señaló que, personajes que ahora mismo se mueven en el entorno a la 4T, pueden acabar en entornos distintos, como el senador Ricardo Monreal, que "no se sabe cómo va a actuar en términos políticos".

Lo cierto, es que hasta ahora, el senador no tiene la preferencia presidencial, pero Ricardo Monreal puede alinearse hacia un lado u otro y hasta marcar una ruptura.