La Ley de Búsqueda de Personas que se aprobó en periodo extraordinario de la legislatura pasada, quedó a medio camino y con mucho trabajo por hacer, aseguró el responsable del programa de Seguridad del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la IBERO Puebla, Tadeo Luna de la Mora.

Además, "a los anteriores diputados, los les interesaba demasiado su publicación, por eso, con la legislación, existen avances y retrocesos", acusó.

Desde la academia, aseguró que "la ley en Puebla debe ser mucho más garantista, por eso queda un sabor agridulce, que se garanticen más derechos de los que se dieron, hay otras leyes en otros Estado que dan más garantías y no hay pretexto para no hacerlo”.

El otro tema que preocupa, dijo Luna de la Mora, es que no se habla del fenómeno de la desaparición de personas, solamente se tiene la ley de búsqueda, “pareciera que no trata abiertamente del problema grave de la desaparición de personas”.

Reiteró que, las otras leyes son de desaparición y aquí es de búsqueda de personas que desaparecieron, “desde el título de lay ignoran un fenómeno tan grave que causa muchos daños a la sociedad en general”.

Por eso, dijo "se quedan cortos en distintos niveles, con una deuda al no tomar en cuenta exigencias de los familiares, por eso, desde la IBERO Puebla, apoyaron a los colectivos a presentar una iniciativa de ley, que no se aprobó, sino avalaron la propuesta del gobernador".

“A los familiares de los desaparecidos, nadie los consultó y llevan años buscando, no les preguntaron, más bien, les dieron la espalda, porque no se les escucha, no se les toma en cuenta, por eso se queda corta la ley”.

El académico de esa casa de estudios, dijo que, tampoco se habla de las garantías de la no repetición ni de la reparación del daño, “hay pendientes todavía y la LXI legislatura tiene que entrarle”.