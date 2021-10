Los programas de becas federales de apoyo a la educación de jóvenes estudiantes de los niveles medio superior y superior, desprecian las solicitudes de los alumnos que estudian en escuelas particulares.

Así lo expresó el director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, lamentó que, desde la federación den por sentado que, al estudiar en escuelas particulares, no necesitan el apoyo de la beca.

"El problema que prevalece, es que, esos jóvenes no lograron ingresar a las escuelas públicas por problemas de cupos y para no quedarse sin estudios, sus padres hacen el sacrificio de meterlos a una escuela particular", expuso.

El director de esa institución, destacó todo el esfuerzo que realizan los padres de familia para mantener a sus hijos en escuelas particulares, porque en la mayoría de los casos, los dos jefes de familia trabajan para dar mejores condiciones de vida a sus hijos.

Molina Carillo señaló, “los paquetes económicos que se reparten por vías federales, solamente se otorgan a estudiantes de instituciones públicas y no hay posibilidad que nuestros alumnos puedan concursar por ellas”.

Fondos federales no cubren a alumnos de universidades privadas

Germán Molina Carrillo, ratificó que todos estos fondos de la federación, no son accesibles a estudiantes de universidades privadas.

Es decir, un estudiante, aunque tenga buen promedio, aunque tenga excelentes calificaciones y sea destacado, no recibe estos apoyos porque solo está destinado para alumnos de escuelas públicas.

“El problema es que, si no están en la universidad pública es por horarios flexibles que requieren para trabajar o por temas de cupo no pueden ingresar, pero eso no quiere decir que tengan recursos porque están en una universidad privada”.

Lamentó que, no haya parámetros claros, de a quiénes darles la beca y a quienes no, porque el gobierno federal no lleva a cabo los estudios socioeconómicos correspondientes para conocer quién debe recibir el apoyo de la beca.

Y es que, un porcentaje alto de los estudiantes que cursan educación media superior o una carrera profesional en una escuela privada de bajos ingresos, trabajan para sostener sus estudios.

Y otro porcentaje, también depende del recurso que les dan sus padres para que puedan acudir a formarse en la profesión que eligieron, por eso, “es tiempo que cambien las reglas de operación y que las becas lleguen a los que en verdad la necesitan”.

Las becas tienen que venir de la federación, porque el recurso se asigna desde ahí, pero los estudiantes de educación media superior y de estudios profesionales de escuelas de bajos recursos, tienen fuertes necesidades de las becas.

“Que esa beca se vaya para estudiantes de escuelas públicas, está bien que lo reciban, pero hay casos en que no justifican la necesidad de la beca, entonces, es importante el estudio socioeconómico y considerar a los que estudian en escuelas privadas de bajos recursos”.

Por ejemplo, el director del ICI dijo: “la BUAP recibe una cantidad muy importante de recursos para apoyar los estudios de los jóvenes y ahí los criterios son muy variables, porque llegan alumnos de zonas rurales”.

"En el gobierno de la Ciudad de México, hay acuerdos para todos los universitarios y en Veracruz, asignaban el dinero directamente a los estudiantes y ellos decidían donde se inscribían”.