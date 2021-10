Aunque el gobierno federal prevé para el 2022, un crecimiento del 4.1 por ciento en la economía nacional, el académico e investigador de la UPAEP, Anselmo Chávez Capó, dijo que eso dependerá de las medidas tomadas y las políticas aplicadas, aunque su proyección es que llegará a 3 por ciento.

“Las expectativas entre el crecimiento económico de la ley de ingreso y los organismos internacionales dicen cosas diferentes, porque mientras aquí dicen que el crecimiento será del 4 .1 por ciento, a nivel internacional no manejan arriba del 3 por ciento”.

El investigador UPAEP, señaló que el crecimiento económico dependerá de la estabilidad que registre el país, por ejemplo, en materia energética, los inversionistas estarían preocupados, por la posibilidad que se las van a cambiar, “hay que darles tranquilidad para sus inversiones”.

Chávez Capó destacó que en este caso, “lo importante en la actualidad, es que se atiendan los rubros de certeza jurídica, seguridad y salud, “porque solo así se puede acercar a los parámetros del 4.1 por ciento de crecimiento, si no se dan estas condiciones, será difícil llegar a estos porcentajes”.

Recordó que el país viene de un 6.8% hacia abajo, por lo que, desde su perspectiva, la economía crecerá, pero no llegará a los niveles de 2019 al hacer falta 2 puntos .

El catedrático de la licenciatura en Administración Financiera y Bursátil, consideró fundamental, dar certeza jurídica en los negocios, además de dar certeza social, “y eso tiene que ver con la seguridad, garantía que no deberá afectar a los inversionistas”.

Ante eso, el investigador UPAEP también destacó la importancia de brindar seguridad a los empresarios y ciudadanos, pues no solo implica que no los asalten o que ya no roben sus camiones, porque está el tema de afectación a su vida, es decir, que los asesinen.

Destacó la importancia por parte de los gobiernos de llevar a cabo una fuerte inversión en materia de seguridad y que estén conscientes que la seguridad es primero.

A la seguridad, dijo Chávez Capó, se debe sumar la apertura económica por cuestiones sanitarias, además de piso parejo de invertir y no cambiar las reglas del juego, “eso debe ayudar más al crecimiento económico, yo pienso que el crecimiento será del 3 por ciento”.

En relación a las proyecciones nacionales, que son del 4.1 por ciento, el analista económico, dijo que Puebla tiene grandes posibilidades de crecer más.

Y es que, señaló, al abrir la economía al sector terciario, se abren también mayores oportunidades para crecer, porque el 62% del Producto Interno Bruto (PIB), es el sector servicios.

Sin embargo, aclaró, “el 34 por ciento del PIB del Estado Puebla es del sector automotriz y por eso, hay que cuidarlo y hay que cuidar también al sector servicios, la victima mas evidente de la pandemia”.

"Es necesaria la certidumbre al sector productivo, porque el crecimiento de la economía ayudará al crecimiento en los demás sectores, “pero nos detienen temas como inversión extranjera directa”.