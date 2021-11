"Si los diputados poblanos se equivocan en el nombramiento de los integrantes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), pondrán en riesgo al Estado en temas de transparencia y acceso a la información pública".

Así lo mencionó la directora de división de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, Maribel Flores Sánchez, “es fundamental que las instituciones sean transparentes, que se garantice la total transparencia”.

Se busca que se fortalezca el papel del ITAIPUE, porque es fundamental para garantizar la transparencia, con la participación de la sociedad civil, “es fundamental tener instituciones sólidas y fortalecer el sistema de transparencia que nos ha costado por lo menos 30 años en México”.

Por eso, recordó que el papel del Congreso del Estado de Puebla, será determinante en la nominación de los integrantes del ITAIPUE, porque en los cargos del instituto, debe prevalecer la imparcialidad y el conocimiento de los aspirantes.

“El Congreso participa y revisa perfiles, debe prevalecer conocimiento técnico, capacidad de integrar a personas que tengan probidad, un perfil currícular, experiencia, conocimiento, trayectoria, que sean personas idóneas para el cargo”.

Y es que, la académica señaló, es una gran responsabilidad integrar el órgano garante de transparencia y el derecho a protección de información pública, “es fundamental que legisladores sean concienzudos, puedan resolver los perfiles de acuerdo a las necesidades que se requieren”.

De no ser así, esto puede ir en detrimento de un sistema de transparencia que lleva años consolidándose, “está en juego la transparencia, factor pilar para las democracias en México”.

En Puebla ha habido cambios y situaciones que han ocurrido en los últimos años, por eso, el actual es un momento fundamental para reflexionar como han ocurrido los acontecimientos en la materia.

Dijo, “la transparencia permite a los ciudadanos saber como actúa, porque actúa y como decide y resuelve el gobierno las distintas acciones en materia de política publica”.

Para ello, es fundamental que los diferentes órganos de gobierno se apeguen a lo establecido en el marco jurídico y bases institucionales que da referencia a los nombramientos de funcionarios en el ITAIPUE.

En Puebla, debe mantenerse el derecho de ejercer plenamente la información pública, porque sin eso no se puede desarrollar la sociedad de manera adecuada, “si no tenemos representantes preparados, capaces e íntegros, no habrá un buen rumbo”.

La decisión del poder legislativo, debe ser determinante, porque es fundamental el fortalecimiento democrático, en transparencia, combate a la corrupción, “el derecho a acceder a la información es importante para una democracia sana y plena.

Además, también es fundamental que más ciudadanos atiendan las convocatorias en materia de transparencia y en el organismo anti corrupción para fortalecer la participación pública, “la participación es elemento crucial en el fortalecimiento de la democracia”.