En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), "la opacidad es total", porque no transparentan las cuotas sindicales, los fondos, fideicomisos y ni los recursos federales que reciben.

Lo anterior, fue señalado por el vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo, quien acusó que dentro del SNTE "hay negocios y resulta muy redituable para los señores que lo dirigen, estar ahí al frente".

“Hay aportaciones federales y estatales para los sindicatos, aparte de las cuotas sindicales, hay dinero en las cajas del sindicato por programas, por ejemplo, recibieron dinero para programas de profesionalización y capacitación, incluso con la reforma educativa”.

"Eso los delata, porque recibieron programas y fondos para que los maestros se capacitaran para el examen, el estudio de la reforma educativa del ex presidente Enrique Peña Nieto, que en lugar de denunciarla se dedicaron a hacer cursos y trabajos para apuntalar esa reforma, con fondos del gobierno", manifestó.

El vocero del CDMP, dijo que, los miembros del sindicato no se enteran de todas las componendas y todo el trato que sostienen con el gobierno, porque son asuntos internos de los dirigentes y sus camarillas.

En el SNTE no existe la rendición de cuentas ni la transparencia, “habiendo medios electrónicos, las páginas están deshabilitadas, están las páginas vacías de información económica, no operan, no hay mecanismos ni directos ni electrónicos para que se pueda saber”.

Dijo, “siendo dirigencia autoritaria, no hay forma que se les hagan las preguntas, ni interlocución, hay una gran cerrazón, en las asambleas informan de tareas prácticas y operativas, pero la situación política del sindicato, el asunto de la relación con la parte patronal no se comenta nada”.

Puntualizó que las dirigencias seccionales, rinden cuentas muy generales y lo hacen en los congresos, leen y comentan las cuentas, pero no hay claridad, no hay informes escritos.