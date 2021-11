"El fraude del SNTE en Sinaloa, debe servir a la oposición de Puebla, para frenar esas acciones tramposas, que inclinaron la elección hacia el candidato oficial", aseguró Sergio Campa, contendiente a la dirigencia en Puebla.

Y es que, en la elección para elegir dirigencia de la sección 27 del SNTE en Sinaloa, "tuvieron un proceso viciado de origen, donde el candidato oficial ganó, aunque de inmediato impugnaron el resultado, todo está documentado y están presentadas las anomalías”.

Sergio Campa describió un proceso electoral que nace viciado de origen, con un reglamento a modo, realizado por el Comité Ejecutivo Nacional, “pero nos acoplamos a ese reglamento”.

El aspirante señaló que estas anomalías arrojan un mega fraude, algo muy diferente a lo que dice Alfonso Cepeda Salas en el discurso y lo que hace en los hechos, “los representantes de él hacen lo que él les dice”.

Por eso, dijo que ya presentaron el recurso de la impugnación ante el comité nacional electoral y están en la espera de ese resultado, y también, están en espera de interponer el amparo y las denuncias correspondientes, para lo que, buscan asesoría con abogados que los puedan apoyar.

Recordó que la convocatoria sale el 10 de marzo del 2020 y lograron llegar al punto de la solicitud de planilla, sin embargo, el proceso se suspendió a causa de la pandemia.

“El proceso estuvo viciado de origen, porque un representante del Comité Ejecutivo Nacional, Noé Rodríguez García, representante en la región 27 de Sinaloa, empezó a trabajar para una expresión política en específico y formó una planilla.

Con eso, dejo a los demás aspirantes, por un lado, además, utilizó los recursos económicos del SNTE y de las cuotas sindicales.

Con todo eso, se logró reactivar la convocatoria del 10 de marzo de este año hasta el 21 de octubre del 2021, un año y 7 meses después y fue así como siguió el proceso.

Para ese segundo intento, nombran como representante responsable para el proceso a Juan Manuel Armendáriz, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, entonces el SNTE se convierte en juez y parte.

Y de ahí se vinieron más irregularidades, porque tienen que emitir padrón de votantes, pero no lo publican en la página oficial de la sección correspondiente y lo sacan rasurado.

"Además, no aparecen delegaciones completas de mil 200 trabajadores, porque aparecen 500 y 700 no, entonces no transparentaron el proceso".

Recordó que, el día de la elección, los contendientes no sabían cuantas boletas se foliaron y aparece solo el logo de la planilla, otra como debe ser el logo y a tres les cambiaron el logo sin autorización.

Incluso, a grupos de jubilados de arriba de 200 gentes llegaron a votar y no aparecieron en el padrón.

Hubo gente del SNTE que llegó de Sonora y de Nayarit, que presidieron esas mesas de votación y llevaban indicaciones que iban a contar votos y dar resultados sin tomar en cuenta a los representantes de las planillas.

"El vicio de esa y otras elecciones que vienen, entre ellas la de Puebla, deben ser cuidadas desde la oposición, para que no se permita la repetición de esos vicios de origen y descarados".