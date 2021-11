El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirmó que al inicio del próximo año ya se tomará la decisión para que el regreso presencial a clases sea total.

En la conferencia virtual de este viernes, el mandatario estatal señaló que hasta el momento el 75 por ciento de la matricula escolar, es decir, más de un millón 700 mil alumnos asisten a las aulas.

Barbosa Huerta señaló que el regreso presencial a clases no puede estar sujeto al voluntarismo de los padres de familia, por lo que expuso que “estamos en el 75 por ciento de porcentaje presencial de alumnos en las escuelas y esperamos que esto camine bien el fin de año, si esto no camina tomaremos decisión. No se puede estar sujeto al voluntarismo de algunos padres de familia o alumnos y que sigan sentados en sus casas, en pijama viendo sus clases, eso no puede ser”, dijo el gobernador.

A nivel nacional, la SEP ha mencionado que ante la baja de contagios de Covid-19 y por el avanzado proceso de la vacunación, ahora para los menores de 12 a los 18 años ya se planeará el regreso total a las clases.