Con la infiltración de la delincuencia en las policías municipales, se genera que se reproduzcan diversos delitos. Esa complicidad, genera otros delitos en las zonas o municipios, en que se presentan esos acuerdos.

El coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la IBERO Puebla, Rubén Alberto Curiel Tejeda, afirmó, “nos damos cuenta que la presencia de la delincuencia organizada entre la gente que roba combustible del triángulo rojo, por ejemplo, protege a esas personas de la policía”.

Señaló que se trata de "un tema muy grave" y por eso, la depuración de las policías debe ser puntual y debe prevalecer la capacitación como una actividad fundamental para tener cuerpos policiacos profesionalizados.

“Un tema muy grave en México, que sería inconstitucional cambiarlo hasta el momento, después de la reforma constitucional, es el hecho de que los municipios sigan teniendo el control sobre sus policías, porque no los capacitan, no les dan buenos sueldos, no tienen seguridad social”

Aseveró que no hay controles de confianza en algunas policías municipales, y que estos solo se realizan en municipios grandes, pero en un lugar como las demarcaciones más pobres, resulta complicado, “son temas que se deben analizar muy seriamente y no se hace”.

En ese escenario, dijo que, los temas de inseguridad en el 2022 van a seguir en la misma tendencia que han tenido los últimos 16 años, desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón.

“No ha habido un cambio sustancial en las políticas públicas, al contrario, se ha seguido la misma tendencia y nos damos cuenta que los cuerpos de la policía municipal, como la de Tecamachalco, está coludida con el crimen organizado, que matan a las policías ministeriales investigadoras”.

"Es un tema muy grave, porque eso quiere decir que la infiltración y la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad es mucha, afirmó Curiel Tejeda, culpamos a los gobiernos de responsabilidad, porque es responsabilidad y obligación del Estado proporcionar la seguridad, pero no siempre es así”.