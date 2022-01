Ante el anuncio de la primera caravana migrante del 2022 que saldrá de Honduras, el responsable del programa de Migración del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, Guillermo Yrizar Barbosa, dijo que es momento de garantizar el paso por las estaciones migratorias en la entidad poblana.

Agregó que en algunos casos, ni siquiera tienen papel baño, en la mayoría de las ocasiones, “eso es grave e indignante”.

Por otro lado, denunció que en las estaciones migratorias no hay levantamiento de quejas de violación a los derechos humanos, por lo que, no se conocen las cifras y porcentajes de esas violaciones.

“Debería haber un buzón de quejas y que los migrantes, desde que las autoridades los detienen, deberían presentarse como agentes migratorios, deberían mostrar un documento que justifique el operativo y esto prácticamente no sucede”.

De los migrantes que pasan por las estaciones migrantes de Puebla y Tlaxcala, casi ninguno de ellos dice que los agentes se identifican como corresponden en el operativo.

“Son unos 100 con los que han interactuado y no les dicen sobre sus derechos y situación migratoria”, además, los buzones de quejas y sugerencias no tienen papel, no tienen lápices, incluso se pueden usar como tendederos de ropa.

"Es preocupante lo que sucede en las estaciones migrantes, no hay condiciones de higiene personal ni de sana distancia ni de sana convivencia, que por la pandemia es muy grave".

Yrizar Barbosa también señaló que los kits de limpieza que les dan son insuficientes, no les dan jabón en pastilla, les dan jabón líquido.

Aclaró que es preocupante, que México, como país de emigrantes, que depende mucho de la migración, "nuestras autoridades federales llevan a cabo estas prácticas con mucha invisibilidad y con mucha discrecionalidad".

Agregó que no hay con quien presentar quejas y los buzones no funcionan, por eso, son reiteradas las violaciones a los derechos humanos en contra de los migrantes.

Y aunque hablar de porcentajes de violaciones a los derechos humanos es complejo, el responsable del programa de Migración del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, dijo que, en la gran mayoría, sus derechos con violentados.

“La gran mayoría de las personas detenidas en las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, sus derechos humanos son violentado, desde la previsión misma hasta la detención”.

Dijo que, al no tener una certeza de sus casos y estar detenidos por varias horas, se les está privando su libertad y eso es violar sus derechos humanos.

"De manera preocupante, esto se agrava cuando hemos visto que personas mexicanas, que nacieron en México, están detenidas, aunque sea por unas horas en estos espacios", finalizó.