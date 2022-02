La reforma energética propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene una oposición fuerte en el Poder Legislativo.

Por ello, el catedrático investigador de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP, Josafat Raúl Morales Rubio, aseveró que el presidente sabe que para sacar la reforma energética necesita del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Señaló que si no logra que el PRI se divida, no sacará la reforma, porque su percepción, es que el mandatario mexicano no está en su mejor momento.

Aseguró que, el actual gobierno no tienen las mejores condiciones para impulsar sus reformas de ley, al agregar que López Obrador está más débil después de las últimas elecciones.

“En la vida pública, se dice que Andrés Manuel hace lo que quiere, por eso logró sacar bien las leyes al principio, sin embargo, ahora tiene mayores complicaciones".

El académico de esa casa de estudios, aseguró que en la reforma energética, AMLO está un poco dispuesto a negociar al destacar que no está en la postura de “es mi reforma y así la quiero”.

Sin embargo, reiteró que no podrá salir en esos términos a menos que logre convencer al PRI para que se sume a la propuesta de ley, o que sume solamente a parte de la bancada tricolor.

Morales Rubio, destacó que la Cámara de Diputados no es hoy en día, un contrapeso, porque Morena tiene “más o menos” un control, pero tampoco de parte de la oposición, ni del mismo partido Morena se observan los contrapesos.

Contrario a los diputados, dijo el académico de la UPAEP, en el Senado de la República existen los contrapesos, con personajes que pueden generar un verdadero debate y cambios en las propuestas de ley presidenciales.

"En el rubro de la conformación del Poder Legislativo del país, existen condiciones para reducir el porcentaje de diputados plurinominales que reciben los partidos políticos".

Recordó que, desde su creación la figura de los plurinominales, figuró para que el ganador no tenga la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, pero hoy en día, los partidos políticos son más competitivos.

Aclaró que el problema es que esas figuras las utiliza la élite política, “por ejemplo, a Miguel Ángel Osorio Chong, lo meten por la vía plurinominal, para no hacerlo competir. Hay que tener cautela al momento de quitar senadores y diputados”.

“Las candidaturas plurinominales, eran vistas como una piedrita en el zapato, pero si no hubiera plurinominales, Enrique Peña Nieto hubiera sacado más rápido sus reformas”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, ganó la elección del 2018 con el 53 por ciento de la votación, cifra histórica, que le permite tener mayor capacidad de maniobra en la Cámara de Diputados.