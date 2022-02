De un 10 a un 80 por ciento se incrementa el uso de electricidad en los hogares en los tiempos de confinamiento y de trabajo en casa, debido a la pandemia provocada por la COVID-19.

Así lo afirmó la catedrática del Área de Física de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Izbeth Hernández López, quien agregó que, dependerá del número de los integrantes de la familia que utilizan los aparatos electrónicos.

A 723 días que la COVID-19 llegó a México, el profesor del Área de Física de la UPAEP, Pablo Marco Trejo García, reiteró que, el confinamiento provocado por la pandemia, hizo que creciera el uso de electricidad.

Explicó que, dentro de la nueva normalidad, la recomendación para las familias, es utilizar los focos ahorradores, que coadyuvarán en reducir el gasto en el servicio de energía eléctrica.

Y aunque el incremento del pago por la luz de los hogares, representa un aumento no fijo, el profesor del área de Física de esa institución de educación superior, dijo que también depende de los integrantes de la familia.

Además, depende en un alto porcentaje de la necesidad de aparatos electrónicos que se tengan en días laborales y de escuelas, porque ocurre, que, en un mismo momento, varios integrantes de la familia, están con el uso de los aparatos electrónicos por varias horas.

“Es muy variable el uso en cada casa, pero va del 10 al 80 por ciento por lo menos en el consumo eléctrico”, reiteró Hernández López, por eso, alertó del aumento del gasto en promedio, porque se tienen muchos dispositivos conectados.

Trejo García, recomendó recurrir a un uso eficiente de energía, por ejemplo, dijo que, se debe trabajar en computadoras donde no contrastan con la luz natural.

Además, dijo que es efectivo tener un espacio iluminado para que no afecte la pantalla del equipo.

Y aunque el incrementó en el consumo de energía eléctrica es inevitable por las nuevas modalidades de educación en línea y trabajo en casa, lo adecuado es priorizar un uso eficiente de la energía y cuidar que no se use en lugares y momentos que no se requiere.

Eso representa, aprovechar la luz natural, que representa abrir las ventanas el mayor tiempo posible.

Y es que, además de los usos cotidianos de la luz eléctrica, hay que agregar más tiempo encendidos los equipos de cómputo, el módem del internet, los teléfonos celulares conectados, el horno de microondas y el uso constante de la televisión.

