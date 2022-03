Aunque el SUNTUAP tiene listo el finiquito del adeudo para liberar los terrenos de Vaquerías, tomados el pasado jueves por la madrugada, la respuesta oficial del juzgado federal todavía no se presenta.

El secretario general del gremio universitario, Francisco Estrada García, aseguró que extraoficialmente, saben que tienen un resultado a favor, sin embargo, tienen que esperar que se publique el resolutivo.

Mientras tanto, dijo que, aunque consideraron la posibilidad de depositar los recursos por un millón 800 mil pesos que le deben al ex abogado del SUNTUAP, José Luis Espinosa Vega, dijo, “todo eso se puede hacer, pero eso requiere que todo sea legal, pero hasta ahorita no se puede hacer”.

En el SUNTUAP, dijo, tienen listo el pago del finiquito que corresponde, ahí no hay problema, sin embargo, dijo que, el ex abogado del gremio universitario, mantiene la intención de meterse en el predio y alegar que ya tomó posesión.

Sin embargo, reconoció que ya tienen la aprobación, pero no es oficial todavía, aunque se pueden meter con la fuerza privada y puede alegar que tomó posesión,

Reconoció que, son un millón 800 mil pesos de adeudo, pero la cifra ya subió, pero ahora, el abogado Espinosa Vega, quiere todos los terrenos a cambio del adeudo.

El líder del SUNTUAP, dijo que, se puede hacer la comparación que se necesita para pagar el adeudo, que pagarían de inmediato, sin embargo, dijo que, oficialmente la resolución no sale.

“El abogado del SUNTUAP solicitó información de manera extraoficial, pero la oficial todavía falta”.

Dijo que, el abogado Espinosa Vega, no tiene ningún control del terreno de Vaquerías, porque desde ayer por la tarde, salió la policía y solamente se quedó un grupo de seguridad privada contratado por el mismo abogado, que al final, salió después de las 6 de la tarde.

“El abogado desapareció hace tiempo, pero ahorita no da la cara, tiene alrededor de 6 años no lo veo, nos vimos porque se hablaba de la negociación del pago, fue cuando empezó a cambiar el discurso que ya no quería el pago, sino que quería los terrenos, ahí se puso complicado”.

Los terrenos ya no están en incertidumbre, porque ya tienen la aprobación, aunque todavía no es oficial, “ahorita, los terrenos están bajo custodia del SUNTUAP, ya no sigue la policía ni personal del abogado”.

Afirmó que el abogado José Luis Espinosa Vega, ya no tiene ningún control, “la policía se salió y se quedó con seguridad privada y su salida fue como una tortuga que se iba moviendo, hacían la finta que se iban a salir y no lo hacían, toda una faramalla, hasta que se salieron”.

“La bronca que se quiere meter este señor siguen presente, por eso, tienen que seguir con las guardias para que no lo haga, porque se puede meter y alegar que ya tomó posesión”.

Por eso, dijo que mantienen la posesión total del terreno, porque de permitirle la entrada, una vez que tome posesión, a nivel legal puede alegar que ya no procede el veredicto.