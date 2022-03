Ante los estragos de aprendizaje que dejaron casi dos años de pandemia por coronavirus, "destaca la obligatoriedad de las escuelas y los docentes de ayudar a los alumnos y darles el mayor acompañamiento", aseguró el director de la biblioteca interactiva Pedro Arrupe S.J. de la Ibero Puebla, José Guadalupe Sánchez Aviña.

El especialista recomendó ayudar a los alumnos con mecanismos para compensar lo que no aprendieron en el ciclo escolar anterior.

“Es decir, un niño que pasó de cuarto a quinto año y en condiciones naturales tuvo que ser reprobado, pero no lo van a reprobar, entonces se le ayudará para que tenga bien acreditado su quinto grado”.

Sánchez Aviña señaló que después de la cuarta ola de contagios por coronavirus, es necesario mantener a los estudiantes en las escuelas, al exponer que la convivencia les ayuda para tener una estabilidad emocional y escolar.

El académico de la Ibero Puebla también destacó que es importante, que los niños ya no se queden sentados en su casa, pues les genera hábitos muy lejos de la normalidad que les debe dar la escuela.

“No es conveniente relacionar cosas tan importantes como el regreso a las escuelas, que padres voluntariosos, con sus hijos frente a la pantalla en casa, eso no ayuda mucho”.

En el otro extremo, añadió que lo mismo pasa con los profesores, que se encargan de enseñar el programa y se aplica, “son muy buenos para lograr cuestiones didácticas y acondicionamiento de los entornos”.

Por otro lado, aseveró que cuando hay una contingencia como esta, es necesario que los profesores sean capaces de leer las necesidades de los estudiantes, "de la comunidad en la que trabajan, del contexto que están viviendo y de poder tomar decisiones por sí mismos".

“A los maestros, se les pidió que eligieran contenidos, nunca les había tocado, solo en los tiempos tempranos de la educación en las funciones, los profesores eran dueños de sus actuaciones educativas”.

Sin embargo, lamentó que actualmente no se le dan programas con contenidos, al agregar que hicieron lo que se les pidió que hicieran, "el profesor está en un contexto en que tienen que ejercitar la información que les pides”.

"En el entorno de la pandemia, los pones en un entorno en que tienen que tomar decisiones, es una posición magnifica, porque hay profesores que han generado cosas, pero en el grueso el entorno se trastoca y salen afectados los aprendizajes”.

José Guadalupe Sánchez epxlicó que no solo tiene que ver con la capacidad de los profesores, sino en las condiciones en las que están insertos.

“Un profesor batalla con los alumnos en las condiciones que están insertos, imagínate un padre de familia, que no sabe leer, no sabe escribir, no sabe matemáticas y le mandan a su hijo de quinto año para que lo acompañe, es un entorno muy complicado” finalizó.