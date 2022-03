El secretario general del SUNTUAP, Francisco Estrada García, aseguró que buscarán acercamiento con el gobernador de Puebla, con la finalidad de agilizar a favor, el litigio que existe del predio de Vaquerías, propiedad del gremio universitario.

Sin embargo, reconoció que todavía no buscan el acercamiento, porque el planteamiento inicial era llevarlo al ámbito federal, aunque ahora, buscarán una entrevista directa con el mandatario poblano.

Reconoció que conforme pase el tiempo y no se resuelva el problema jurídico que arrastran con el exabogado del sindicato, los intereses seguirán en crecimiento, aclaró que no buscan alargar el litigio, pero la contraparte no responde a la propuesta de pago.

Estrada García, dijo que están preparados para pagar el adeudo que tienen con el abogado José Luis Espinosa Vega, a quien le debían originalmente, 64 mil pesos, adeudo contraído en 1994, pero que no se pagó y hoy asciende a los 180 millones de pesos.

La última reunión que el SUNTUAP sostuvo con el gobierno del Estado de Puebla, fue hace más de un año, en la que hablaron de la toma de nota y el mandatario estatal les ofreció su respaldo y les dijo que estaba de su lado.

El único acercamiento que han sostenido con la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, fue por medio de otro grupo del SUNTUAP, encabezado por Gustavo Mendoza, de donde los mandaron a la FGE para resolver el problema.

Dijo que la dirigencia sindical ha buscado al abogado Espinosa Vega, para ofrecerle el pago del adeudo, pero no han logrado contactarlo, por eso, mantienen la propuesta de pagar el adeudo de inmediato.

Reveló, “hoy en día, los miembros del SUNTUAP, así como los colonos del predio Vaquerías, se encuentran en posesión completa y absoluta del predio”.

Ese predio, agregó, se encuentra nombre del sindicato y el precio comercial de la actualidad, asciende a los 160 millones de pesos.