Con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el salario de los trabajadores de la educación, se ha complicado y lo empobrece, porque reduce todavía más las percepciones que reciben en el retiro.

El vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo, lamentó que la UMA, pone el tope del salario o del monto de la jubilación y lo reduce de manera alarmante.

“Antes se estimaba de acuerdo con el último año de ingresos salariales, pero ahora con la UMA se ha complicado, es un tema en números, es un problema político, es un problema de economía nacional”.

Y es que, al día de hoy, muchos maestros que se jubilan no ven que reciban una pensión digna, equivalente a los años de servicio, porque el tope máximo se ha visto reducido, ha sido un escamoteo que ofrece la pensión jubilatoria.

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la medida de referencia económica, en pesos mexicanos que se utiliza para determinar la cantidad del pago de las obligaciones, como son los créditos de Infonavit, multas, impuestos y deducciones personales.

“El salario mínimo no se puede enajenar y era una garantía de que el tope del monto de la jubilación a partir del salario ya era un ingreso estable con un nivel establecido, pero con la UMA el tope se ve quitado”.

Guerra Castillo, dijo que, se trata de un problema complicado y real que mantiene en lucha a miles de jubilados por el monto de la pensión jubilatoria.

Las jubilaciones, dijo Guerra Castillo, son un derecho, una prestación de todos los trabajadores, en el caso de los trabajadores de la educación, ha sido una de las conquistas más importantes, a partir de un fondo común, una cuenta común, que se obtiene con las aportaciones de todos los trabajadores.

Y es importante, dijo, porque considera la seguridad social, desde hospitalización, maternidad y centros de descanso.

“Es una prestación de la mayor importancia, que, con los años del modelo privatizador en salud y en servicios fue desmantelando esta prestación, los fondos de retiro y hasta las afores”.

Entonces, con las UMA, se tiene la perspectiva que pueda desparecer la jubilación como se aplicaba entonces, con todas sus desventajas, una pensión jubilatoria digna, atención jubilatoria para viudas, huérfanos y menores de edad, “todo eso se ha ido desmantelando”.

Los jóvenes que ingresan al magisterio no tienen la perspectiva de una jubilación en los términos que contempla la ley y que teníamos anteriormente, de mayores beneficios.

Por eso, reiteró, se ve ese riesgo, no les interesa, y lo peor, es que las nuevas generaciones no tienen posibilidad de una jubilación, por eso, no se unen a las luchas por las jubilaciones.

“Los que vamos a retirarnos tenemos ese derecho, pero hemos visto que, a los compañeros de la sección 51 del SNTE les tardan años para darles este beneficio, una vez que cumplen con su antigüedad reglamentaria.

Y es que, les tardan muchos años, una vez entregado su expediente, para lograr su acuerdo jubilatorio.