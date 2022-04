Con la pandemia del nuevo coronavirus, ciudadanos de diferentes sectores comenzaron a utilizar términos exclusivos del ámbito médico o especializados en Microbiología, señaló la rectora de la BUAP, la doctora Lilia Cedillo Ramírez.

Lo anterior en el marco de la presentación de su sexto libro titulado "El covid y sus cuates", que formó parte del primer día de actividades de la Feria Nacional del Libro (Fenali) 2022.

"Algo bueno de esta pandemia es que a todos nos salió lo microbiólogo, lo médico, si ustedes se dan cuenta hasta en el mercado o en cualquier sitio, ustedes le preguntan a una persona si es sospechosa o se siente mal y todo mundo le sabe decir que le hicieron la prueba de antígenos y que salió negativa o que le hicieron una PCR y salió positiva", apuntó.

Cedillo Ramírez mencionó que "El covid y sus cuates" servirá para despejar algunas dudas o rumores respecto a la vacunación, descartando que se trata de un vehículo para insertar un chip a la población.

#Educación 📚 Al presentar su sexto libro titulado "El covid y sus cuates", en la Fenali, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, afirmó que el vicerrector de Extensión y Difusión de Cultura, José Carlos Bernal, la animó a retomar la escritura 🪶



Vía @samuelisimovera 📹 pic.twitter.com/Lp3P0PzJ2L — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) April 1, 2022

También relató que el nuevo coronavirus la hizo darse cuenta de que varios de los virus o bacterias que había estudiado en su carrera poseen una naturaleza menos agresiva.

"Yo pensé que eran malos hasta que conocí el Sars-Cov-2, ahí me di cuenta que en realidad malos malos no eran, eran nada más medianamente malos y como dijera una persona que padeció de Covid, a unos no les hace nada, a otros los deja tristes y decepcionados, y a otros los deja mal del cerebro", declaró.

Agradeció al vicerrector de Extensión y Difusión de Cultura de la BUAP, José Carlos Bernal Suárez, por animarla a retomar la escritura, la cual, explicó, había dejado de lado por concentrarse en sus labores como investigadora y profesora.

Sin ahondar en mayores detalles sobre su obra, parafraseó lo expresado en la contraportada acerca de que lean su nueva creación.

"No se hagan que la Virgen les habla y lean este libro, les aseguro que no se van a arrepentir y si lo hacen, porfis no le cuenten a nadie".

"El covid y sus cuates" fue ilustrado por Eduardo Picasso y Daniel Arenas, mientras que la Editorial Delirio se encargó de su publicación.

A decir de los panelistas que se encargaron de dar una opinión sobre el nuevo legado literario de Cedillo Ramírez, la microbióloga echa mano de un lenguaje ameno para abordar el tema de la pandemia.

"En tu estilo, nos chismoseas e ilustras cómo una pequeña partícula nos afecta demasiado", apuntaron.