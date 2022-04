Después de presentar su texto "Por una democracia progresista" en el marco de las actividades realizadas para la edición número 35 de la Feria Nacional del Libro (Fenali), el político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano manifestó su desacuerdo con la consulta de Revocación de Mandato presidencial, que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril.

Ello en virtud de que consideró el evento en cuestión como algo innecesario, que representa un gasto infructuoso de recursos.

A pesar de lo anterior, expresó su deseo porque la consulta no registre ningún incidente o altercado.

"Yo creo que no era necesaria, pero lo quieren hacer, que se haga, lástima de gasto", dijo.

En otro tema, se pronunció sobre la reforma electoral que pretende presentar el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, con la presunta finalidad de buscar consejeros y magistrados honestos.

📚 La rectora de la @BUAPoficial, Lilia Cedillo, recibe a @c_cardenas_s en el Edificio Carolino para la presentación de su libro "Por una democracia progresista", como parte de las actividades en la Feria Nacional del Libro.#Fenali #BUAP #Puebla



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/yaU73TDzFa — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) April 5, 2022

Así, Cárdenas Solórzano señaló que las personas son prescindibles, pero pidió no desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE).

"A lo mejor se deben hacer algunas reformas, revisar funciones y facultades, pero no creo que podamos prescindir de una autoridad electoral", explicó.

Cuestionado sobre el papel del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), evitó hacer una evaluación del mismo bajo el alegato de que no pertenece a esa fuerza partidista ni a ninguna otra.

"Yo estoy fuera de los partidos políticos, yo no puedo hablar de una casa ajena, yo no puedo saber qué pasa en tu casa como yo no aceptaría que tú hablaras de la mía", acotó.

Debatir sobre problemas del país

Respecto a su libro, Cárdenas Solórzano destacó que sigue prevaleciendo el rezago económico y la desigualdad social en el territorio mexicano, agregando que existe una pobreza creciente.

Exhortó a la comunidad estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) a debatir sobre ello a fin de plantear potenciales soluciones que sirvan para erradicar los problemas aludidos.

"Todo esto es lo que tienen que resolver las generaciones presentes y, en este caso, este libro invita a que entre todos encontremos los mejores caminos para resolver los actuales problemas del país", declaró.