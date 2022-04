De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE), del último año en que se tiene registro, el 2020, el 38.4 por ciento de los jóvenes en México no tienen nada de confianza en los partidos políticos.

Para el presidente del Consejo Estudiantil del Estado (CEDE), Alexis Guyot, es importante tener estos datos al señalar que la encuesta que se levantó en 25 mil 113 viviendas en todo el país, resulta alarmante.

En ese sentido, destacó que lo que arroja la encuesta son varias cosas relacionadas con el hartazgo y la desconfianza social en la democracia, donde solo el 2.5 por ciento de la población de 15 y más años tiene mucha confianza en cuanto a la democracia en el país.

En la misma encuesta, dijo Alexis Guyot, se refleja que el 19.3 de los jóvenes tiene algo de confianza y el 38 por ciento tiene poca confianza en los partidos políticos.

Sin embargo, aclaró que en la actualidad se viven mejores momentos en cuanto a democracia en comparación a algunos sexenios por el tema de la alternancia.

“Cuando hay una alternancia la percepción de la democracia se incrementa en todos los países, cuando hay un régimen por mucho tiempo y hay alternancia, La percepción crece”.

El presidente del CEDE, añadió que lo anterior, aunado al bono poblacional que existe para una gran parte de la población en México nota estas cifras tan altas.

“Sigue habiendo muchísimos jóvenes en México que van a participar en las próximas elecciones y que realmente hay un hartazgo importante, aunque la percepción social no es mala".

Alexis Guyot afirmó que el hartazgo social es grande, porque sí hubo alternancia en el poder ejecutivo del 2000 a la fecha, que empezó con Vicente Fox Quezada y luego con Felipe Calderón Hinojosa en 2006, para después regresar al PRI con Enrique Peña Nieto, en el año 2012 y ahora con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el 2018.

“A estos jóvenes que van a votar en el 2024, jóvenes nacidos en 2005 y 2006 tendrán en sus manos la decisión importante para México, del país”.

Recordó que a esos jóvenes que votan por primera vez, no les tocó vivir en un poder totalitario como era el del PRI, en los años ochenta, “a mí me toco por embarrada y ya no era el PRI que representaba a todo el país”.

Recordó que el PRI fue pilar en la vía democrática del último siglo de México, el PAN fue también fue un claro ejemplo de oposición en ese entonces, y "hoy nos tocan vivir tiempos muy distintos, donde, claramente, ha fallado la representatividad de los partidos políticos".

Por otro lado, añadió que todavía no se sabe cuántos partidos van a participar en las próximas elecciones del 2024 pero en las últimas elecciones del 2018, en el caso de Puebla participaron de 10 a 12 partidos políticos entre locales y nacionales.

"Entre la juventud llega a haber un hartazgo y eso se tiene que ir mejorando porque es una cantidad de recursos perdidos que se destinan a partidos políticos de nueva creación y que realmente no tienen una fuerza social con la que puedan participar en una vida electoral en el ámbito nacional", finalizó.