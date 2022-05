El anuncio del gobierno federal de atraer la nómina del magisterio de los estados, es probable que sea una medida para cortar a los aviadores del sistema escolar mexicano.

El dirigente de la Coalición Democrática Magisterial y de personal de Apoyo (CODEMAPP), Juan Durán Martínez, dijo que, aunque el anuncio todavía no es oficial, porque no lo ha concretado, pude ser un filtro de los recursos asignados al rubro educativo.

Es probable que la federación, al atraer la nómina, es porque se dieron cuenta que en algunos lados haya malos manejos de los recursos de esas nóminas, es decir, que se les pagará a personas que no estuvieran desempeñando la función para la que fueron contratados.

“Es posible que piensen en que van a controlar los ingresos desde la federación y muchas personas que no están frente a grupo es probable que tengan problemas para el cobro”.

Sin embargo, dijo que, los llamados aviadores, a todo se adaptan, “porque el que es netamente aviador siempre va a buscar ser aviador, no le cuesta trabajo, siempre se adapta”.

El dirigente de la disidencia magisterial poblana dijo, “aquí lo que pudiera pensar es que ciertas prestaciones de los Estados se pudieran perder, pero no lo creo que sea eso, porque las minutas y los acuerdos con los Estados van a seguir prevaleciendo”.

"Quizá se modifique un poco el esquema del pago, pero al final, esperamos que no se vean afectadas las prestaciones de los trabajadores que hemos logrado en negociaciones con los estados".

En concreto, atraer la nómina del magisterio a la federación, dijo Durán Martínez, parece que es una forma de verificar, depurar y controlar el dinero para evitar ciertas fugas, porque saben que hay un montón de incidencias en los estados.

“Seguro ese dinero no se lo quedaban los Estados, pero de alguna manera la jineteaban, pero no tengo evidencias claras, pero el problema es que no fluye la información”.

El dirigente de la CODEMAPP en Puebla dijo que, no hay una información precisa sobre las causas últimas que llevaron a la federación a intentar atraer la nómina magisterial de los estados y solamente son suposiciones.

Dijo que, puede ser que atraer la nómina de los estados hacia la federación, una de las razones en que la atraiga es para depurar las nóminas y evitar aviadores.

Recordó que, uno de los pioneros en regresar la nómina a la federación es el estado de Michoacán, pero hasta este momento no se ha podido concretar ese movimiento.

“Cuando se descentralizó la nómina educativa, la federación se dedicó a entregar bolsas de recursos y los Estados lo administraban, pero esa es una mera deducción, porque no lo dijo la federación”.