En el debate que viene sobre la reforma electoral, la oposición tiene poco que hacer y decir en términos políticos en el país, lo que va a hacer es rechazarla, es la oportunidad que tienen de decirle que no y ganarle una segunda al Ejecutivo federal.

Así lo declaró el analista político de la Ibero Puebla, René Valdiviezo Sandoval: “Hay condiciones para que le ganan una segunda, después de la reforma eléctrica, porque implica reforma constitucional, si no se logra la mayoría calificada, no va a pasar”.

“La votación la ganará Morena nuevamente, pero no va a tener los votos necesarios para que se proceda a cambios constitucionales, incluso, hasta puede pensarse que esta reforma, en este contexto lleva plan con maña”.

Dijo que el presidente y su partido tienen proyectado que la oposición la rechace para que sigan exhibiéndolos, porque es la oposición la que se exhibe al no querer entrar en diálogo y eso es un punto importante.

Para Valdivieso Sandoval, una reforma político-electoral siempre es necesaria y en el país se hacía después de una elección, sobre todo si es conflictivas: “No fue así en el 2018, ni ahorita hubo conflictos”.

La propuesta, dijo, tiene puntos muy trascendentes unos y otros que deben ser desechados: “Destaca que no se desaparece la autoridad electoral, solo se cambia el nombre y una serie de funciones”.

“Si revisas lo comentado por muchos analistas, todos decían que se había sobrecargado al INE de actividades y funciones, que iba a reventar y ahorita dicen que no, que el INE está muy bien, hay mucho que tienen que ser revisadas y la reforma no toca mucho de esos aspectos”.

Por ejemplo que toque el Congreso de la Unión y los Congresos estatales tiene mucha importancia: “Los Congresos estatales no deben ser tocados en su integración, no estoy seguro de los regidores, porque en general no se conocen ni saben qué hacen, no tienen una vinculación directa y estrecha con la sociedad, en cambio los diputados tienen en su función mucha más cercanía con la sociedad”.

Reducir la Cámara de Senadores es un acierto impresionante, porque no puede ser que la cámara que establece con toda puntualidad el pacto federal esté representando a partidos, cuando debe representar entidades.

“Es un punto que se olvida muy frecuentemente, entonces ponerle plurinominales a la cámara de senadores fue un error, eso hay que quitarlos y reducirlos”.

Por otra parte, reducir los diputados a 300 y dejar los plurinominales: “Siempre he sido partidario de los diputados plurinominales, pero en eso la opinión pública va a brincar”.

Y es que, dijo, tienen que hacer campaña y hay mecanismos para que hagan campaña y después se distribuyan las curules, hay mecanismos y no están incluidos, están en una lista y esa lista depende de los partidos, “es atinado reducirlos”.

“Reducir el financiamiento de los partidos y darles solo para las campañas eminentemente asegura el rechazo en la cámara de diputados, porque ningún partido va a votar porque le quiten su dinero, sobre todo cuando viven de eso”.