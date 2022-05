Luego que se filtrara información en relación con candados que sólo dejan dos abanderados a secretario general de la Sección 51 del SNTE, el dirigente de la Coalición Democrática Magisterial y de Personal de Apoyo (CODEMAPP), Juan Durán Martínez, afirmó que se trata de datos fake.

Contrario a eso, dijo que las convocatorias cada vez aparecen más flexibles y prueba de ello, es lo ocurrido en Veracruz, en la Sección 32, donde quitaron varios artículos avalados por el Comité Ejecutivo Nacional.

Además, la Secretaría del Trabajo le exigió al SNTE que buscara quitar candados para que no limitara la participación y por eso, las convocatorias seccionales han salido más flexibles, menos rígidas, dijo.

“En la parte jurídica que contempla el reglamento para la elección de las directivas seccionales, publicado por el CEN del SNTE en el artículo 9 señala dos condiciones para los candidatos a ocupar la Secretaría General de un Comité Ejecutivo Seccional”.

El primer requisito dice que el aspirante tiene que haber militado cuando menos ocho años en el SNTE, haber sido miembro del sindicato, que representa una condicionante que desde la CODEMAPP pueden sortear.

El segundo requisito del artículo 9 dice haber ocupado un cargo en una directiva seccional, un cargo: “En ningún momento dice que haber ocupado consecutivo dos cargos en el comité seccional, si la convocatoria en Puebla sale así, lleva dedicatoria expresa y se puede combatir jurídicamente en los tribunales”.

No se dejen llevar por ese tipo de información, dijo Durán Martínez: “No es cierto, seguro que el CEN no sacará ninguna convocatoria que afecte a los trabajadores, ni dos periodos, ni consecutivos, los estatutos lo señalan”.

“El estatuto es claro, solamente pueden haber ocupado un cargo en el comité ejecutivo seccional y haber militado ocho años en el sindicato, son dos requisitos exclusivos para quien quiera ser secretario general”.

Además de los que ya establece el artículo octavo del reglamento, no ser miembro de la Judicatura, no ser ministro de culto y no haber sido candidato de partido político.

El representante de la CODEMAPP, dijo que, los requisitos del artículo octavo son para todos los que puedan ocupar un puesto en la planilla, pero en el artículo noveno, hay dos requisitos exclusivos para el candidato a secretario general.

Juan Durán señaló que, para el secretario general son 8 años de militancia y haber ocupado un cargo en un Comité Ejecutivo Seccional, por eso, ante la publicación, dijo: “No se atreverían a sacar una convocatoria así de absurda y arbitraria, no lo harían en ninguna circunstancia”.

En el reglamento de elecciones, dice que el candidato debe haber cotizado cuando menos 8 años en el SNTE y haber sido miembro del comité seccional.

No hay preocupación que vaya a surgir ese candado en la convocatoria, ninguna duda tendremos que ese no será un candado y permitirá el derecho a ser votado a los compañeros que demuestren únicamente haber ocupado un cargo en un comité seccional y que tenga ocho años de militancia en el sindicato.

“Tenemos razón que hay mala interpretación del reglamento y no es producto de mala fe”.