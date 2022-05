En la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, el transporte público está desarticulado, motivo que encarece la vida para los usuarios porque tienen que tomar dos y hasta tres unidades para llegar a su destino.

Para el experto en movilidad de la Ibero Puebla, Francisco Valverde Díaz de León, no existe un planteamiento profundo de toda la problemática que implica la movilidad de las ciudades.

“En el caso particular de Puebla, sabemos que tenemos un sistema de transporte público de mala calidad, desarticulado y que no ofrece condiciones de seguridad para los usuarios”.

El experto en diseño arquitectónico y urbano recordó que, las características de pocas administraciones públicas, normalmente, es que se ponen en marcha algunas respuestas a problemáticas mucho más complejas y profundas.

Ante eso, dijo que algunas de las líneas que atraviesan, que cruzan por calles que son estratégicas será la solución para que al final, se tenga una mejor movilidad y calidad del espacio público.

“El estudio de origen destino, el estudio de las características de los usuarios, el costo del transporte, la articulación con otros sistemas de movilidad, pueden dar mejores respuestas a las zonas urbanas y metropolitanas”.

Por ejemplo, expuso que el propio sistema de vehículos particulares, pudieran dejar sus vehículos en lugares determinados para abordar el transporte público y desplazarse, a la zona centro.

Además, añadió que todo el sistema de ciclismo que está en un estancamiento de movilidad muy importante y lo mismo ocurre con los peatones, el sector más frágil en el espacio público.

Valverde Díaz de León, planteó que es una solución que atiende a alguna necesidad pero que no va al fondo del asunto.

"Existe un planteamiento de la prontitud, las acciones que exigen dentro de la administración pública, es que hay que dar respuesta inmediatamente y que se está resolviendo el tema".

Destacó que si no se resuelve, el problema de la movilidad se está desplazando en el tiempo a otro momento donde va a volver a emerger y con mayor fuerza.

“Ya mirando los resultados, para mí, me parece que todavía no llegamos a plantear el sistema de movilidades de gran seguridad, que fluya y de costo accesibles, que merecemos todos los ciudadanos, toda la población de Puebla y que no se ha planteado”.



El académico de la Ibero Puebla dijo que, una fortaleza es incluir desde un inicio el proyecto de RUTA, “me parece que es un proyecto estratégico que no debe detenerse".

El sistema RUTA, agregó, debe seguir desarrollándose y extendiendóse a la zona metropolitana, porque es el sistema habitual.

“Se ha suspendido se ha detenido, yo pienso que, sí se ha estado generando, creo que ahí hay una inversión importante que hay que continuar, es un poco como otros sistemas troncales de otra ciudad, como es el metro en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara”, finalizó.